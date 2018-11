River Plate vs Boca Juniors: Equipo de ascenso argentino se vuelve viral por 'burlarse' de final con este tuit

En Argentina, no todos tomaron de mala manera el cambio de sede para final de la Copa Libertadores entreRiver Plate y Boca Juniors. El club Sacachispas, del ascenso argentino, publicó jocoso tuit sobre el tema en meción que rápidamente se hizo viral.



El River Plate vs Boca Juniors fue programado para el domingo 9 de diciembre en el Estadio Santiago Bernabéu de España , una noticia que fue aprovechada por Sacachispas. ¿Qué publicaron?



"Nuestro clásico contra Riestra se pasó para 23 de enero. Le pedimos por favor a nuestros hinchas que reciban amablemente al micro rival, que si nos suspenden la cancha, no vamos a ir a jugarlo a Madrid, vamos a ir todos en cana", se lee.

Tuit de Sacachispas Tuit de Sacachispas

Como se sabe, el River Plate vs Boca Juniors vuelta no se jugó tras lamentable ataque con piedras a bus de trasladaba al plantel 'xeneize' cerca al Estadio Monumental.