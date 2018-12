River Plate vs Boca Juniors: Las estrellas del fútbol mundial que asistieron a la final de Copa Libertadores [FOTOS]

Nadie se quiso perder la final de Copa Libertadores 2018 entre River Plate y Boca Juniors , que se llevó a cabo en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, tras cambio de sede por actos de violencia en Buenos Aires.



Aprovechando que juegan en Europa, estrellas del fútbol Mundial acudieron al recinto deportivo para ver la final vuelta de Copa Libertadores River Plate vs Boca Juniors.



Jugadores como Lionel Messi, James Rodríguez, Antoine Griezman, además de ex futbolistas como Javier Zanetti y Michel Platini, presenciaron el River Plate vs Boca Juniors.



Revisa la galería y conoce a las estrellas mundiales que presenciaron la final de Copa Libertadores River Plate vs Boca Juniors.