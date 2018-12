River Plate vs Boca Juniors: Así llegó Lionel Messi a la final de la Copa Libertadores |VIDEO |FOTOS

Lionel Messi no es un asistente cualquiera al palco de honor del Santiago Bernabéu. El astro argentino llegó junto a su hijo Thiago a Madrid, desde Barcelona, para observar el super clásico entre River Plate y Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores.



Lionel Messi llegó a Madrid en un avión privado. Al vuelo particular también se subieron compañeros suyos como Sergio Busquets, Jordi Alba y Gerard Piqué, quienes no se querían perder el River Plate vs Boca Juniors más importante dela historia.



Lionel Messi llegó a tiempo y antes de llegar al estadio pudo almorzar con sus compañeros en un restaurante de la capital y luego llegar hasta el palco de honor del estadio Santiago Bernabéu que habilitó el presidente de Real Madrid, Florentino Pérez para las celebridades del balompié mundial.



Lionel Messi y compañía llegan al River Plate vs Boca Juniors con la satisfacción de haber consolidado el liderato de La Liga con el triunfo en Cornellà ante el Espanyol. El Barcelona juega el martes un partido intrascendente de la Champions League ante el Tottenham en el Camp Nou, con el primer puesto ya asegurado.