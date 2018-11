La nueva postergación de la final de la Copa Libertadores, entre River Plate y Boca Juniors, tuvo muchas reacciones en el mundo deportivo. Y una de las más críticas fue la del periodista argentino Martín Liberman.

El conductor de TV saludó la decisión de la Conmebol, la que determinó que el partido no se lleve a cabo y cuestionó a la sociedad argentina por los episodios de violencia que impidieron que la final River Plate vs. Boca Juniors se juegue el sábado.



"Correctisima decisión. El partido NO debía jugarse. Perfecta la decisión de Conmebol. El show NO siempre debe continuar. Papelón mundial el que da otra vez la Argentina al mundo. Nos merecemos esto porque somos violentos, salvajes, maleducados e intolerantes", publicó Liberman en su cuenta de Twitter

La reacción de Martín Liberman a la postergación de la final de la Copa Libertadores. (Captura: Twitter)

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, ha convocado a los presidentes de River Plate y Boca Juniors, Rodolfo D'Onofrio y Daniel Angelici, a una reunión en Asunción para discutir la nueva fecha del partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores.



"La nueva fecha de la final será analizada y decidida en una reunión en Asunción el martes 27 a las 10 de la mañana con los presidentes de los clubes finalistas, Boca Juniors y River Plate", señaló el órgano rector del fútbol sudamericano.

Con información de EFE