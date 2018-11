Confía que el fallo saldrá a su favor. El presidente de Boca Juniors Daniel Angelici habló de la posición de su club respecto al reclamo presentado ante el Tribunal de Justicia de la Conmebol y las acusaciones de traición que deslindó su homólogo de River Plate por no respetar el pacto firmado el sábado tras la frustrada final de la Copa Libertadores.

Daniel Angelici se defendió de las acusaciones de traición de Rodolfo D'Onofrio, diciendo que "soy el presidente, no el dueño del club. Y más allá de lo que puedan pensar tengo la obligación legal de hacer las peticiones de que el club es merecedor del triunfo por todos los incidentes que han habido".

A su salida de la sede de Conmebol, en Paraguay, Angelici manifestó que confía en la decisión que pueda tomar el Tribunal de Jusiticia de la Conmebol y pidió que resuelvan el River Plate vs Boca Juniors actuando "de forma libre".

"Espero que puedan ver bien los antecedentes y jurisprudencia que no hay solo en Conmebol, sino en otras confederaciones y que se apeguen al derecho. Si lo hacen, dentro de Conmebol hay antecedentes suficientes para lo que estamos pidiendo", agregó.

El presidente de Boca Juniors reconoció que uno de los antecedentes que presentó dentro de las "46 fojas con pruebas" enviadas al Tribunal de Justicia de la Conmebol, es el fallo del 2015 en el que le arrojaron gas pimienta a los jugadores de River Plate en la puerta de la salida del vestuario en La Bombonera. Además, se mostró convencido de ganar el caso.

"No aceptamos jugar ningún partido -señaló Daniel Angelici- si no estuviera convencido de que tengo elementos suficientes para hacer la petición, no hubiese firmado el documento. Vamos a agotar todas las vías administrativas que estén a nuestro alcance", indicó.

