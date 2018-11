River Plate vs Boca Juniors EN VIVO Día, hora y canal TV ONLINE Final vuelta de Copa Libertadores

River Plate vs Boca Juniors EN VIVO. 'Millonarios' y 'Xeneizes' jugarán la final vuelta de Copa Libertadores 2018. En esta nota conoce todos los detalles del partidazo: día, horarios y canal. ¿Qué equipo levantará el tan ansiado trofeo de clubes sudamericanos? ¡No te o pierdas!



¿Qué día y dónde se llevará a cabo el River Plate vs Boca Juniors? Se jugará este sábado 24 de noviembre en el Estadio Monumental de Buenos Aires, cancha de River Plate, que lucirá un impresionante marco de hinchas.



¿A qué hora arrancará el River Plate vs Boca Juniors? En Perú irá desde las 3:00 p.m.. Mientras que en Argentina a las 5:00 p.m.. Pero si lo verás desde otro país, revisa la lista de horarios.

España / 10:00 p.m.

Argentina / 5:00 p.m.

Paraguay / 5:00 p.m.

Uruguay / 5:00 p.m.

Chile / 5:00 p.m.

Bolivia / 4:00 p.m.

Ecuador / 3:00 p.m.

Colombia / 3:00 p.m.

Perú / 3:00 p.m.

México / 2:00 p.m.

Estados Unidos / 3:00 p.m.



¿Qué canal de TV pasará en River Plate vs Boca Juniors? El encargado de transmitir el la final vuelta será Fox Sports, que estará con toda la previa desde muy temprano, tal y como pasó en la ida.



¿Vas a seguir el River Plate vs Boca Juniors vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.



En el encuentro de ida, Boca Juniors y River Plate igualaron 2-2 en la Bombonera, un resultado favorable para los 'Millonarios', ya que en la vuelta tendrán el apoyo total de sus fanáticos. Ojo: no hay goles de visita.