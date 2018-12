River Plate vs Boca Juniors EN VIVO Día, hora y canal TV ONLINE Final vuelta de Copa Libertadores en España

River Plate vs Boca Juniors EN VIVO EN DIRECTO. Luego de los lamentables actos de violencia en los alrededores del Estadio Monumental de Buenos Aires, la final vuelta de la Copa Libertadores 2018 por fin se jugará. En esta nota conoce todos los detalles del partido. ¡Toma nota!



¿Qué día y dónde se llevará a cabo el River Plate vs Boca Juniors? Se jugará este domingo 9 de diciembre en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid (España), que seguro lucirá un impresionante marco de aficionados.



¿A qué hora se jugará el River Plate vs Boca Juniors? En España irá a las 8:30 p.m.. Mientras que en Argentina arranca a las 4:30 p.m.. Pero si lo verás desde otro país, revisa la lista de horarios.

España / 8:30 p.m.

Argentina / 4:30 p.m.

Chile / 4:30 p.m.

Uruguay / 4:30 p.m.

Paraguay / 4:30 p.m.

Venezuela / 3:30 p.m.

Bolivia / 3:30 p.m.

Ecuador / 2:30 p.m.

Colombia / 2:30 p.m.

Perú / 2:30 p.m.

México / 1:30 p.m.

Estados Unidos / 2:30 p.m.



¿Qué canal pasará el River Plate vs Boca Juniors? El encargado de transmitir la final vuelta de Copa Libertadores para Latinoamérica es Fox Sports 1 y Fox Sports 2, que estarán desde tempranas horas con toda la previa.



¿Vas a seguir el River Plate vs Boca Juniors vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.



En el duelo de ida en la Bombonera, River Plate y Boca Juniors empataron 2-2. En caso igualen en la vuelta (por cualquier marcador) se irán a los suplementarios. De mantenerse la paridad, definirán al campeón por penales.

River Plate vs Boca Juniors: Alineaciones probables



River Plate: Armani, Montiel, Quarta, Maidana, pinola, Casco, Palacios, Ponzio, Pérez, Martínez, Pratto.



Boca Juniors: Andrada, Buffarini, Izquierdoz, Magallán, Olaza, Nandez, Barrios, Pérez, Villa, Pavón, Ábila.