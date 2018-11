River Plate vs Boca Juniors EN VIVO EN DIRECTO FOX SPORTS TV ONLINE Final vuelta de Copa Libertadores

River Plate vs Boca Juniors EN VIVO EN DIRECTO. 'Millonarios' reciben este sábado a los 'Xeneizes' en el Estadio Monumental de Buenos Aires por la final vuelta de Copa Libertadores. El partido irá a las 3:00 p.m. de Perú (5:00 p.m. de Argentina) por la señal de Fox Sports para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el River Plate vs Boca Juniors vía Internet? Trome.pe. , tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



En el duelo de ida, River Plate y Boca Juniors igualaron 2-2 en La Bombonera. Ahora, en el Monumental, buscarán levantar la tan ansiada Copa Libertadores. Cabe resaltar que no hay la regla de los goles de visita, por lo que un empate con cualquier marcador llevará el choque a los suplementarios y penales.



HORARIOS EN OTROS PAÍSES



España / 10:00 p.m.

Argentina / 5:00 p.m.

Chile / 5:00 p.m.

Paraguay / 5:00 p.m.

Uruguay / 5:00 p.m.

Bolivia / 4:00 p.m.

Ecuador / 3:00 p.m.

Colombia / 3:00 p.m.

Perú / 3:00 p.m.

México / 2:00 p.m.

Estados Unidos / 3:00 p.m.



En la previa, Boca Juniors entrenó a puertas abiertas en La Bombonera, que contó con un espectacular marco de hinchas. Mientras que River Plate evitó el contacto con la prensa para no caer en distracciones.



Marcelo Gallardo, técnico de River Plate, no podrá estar con sus dirigidos en el estadio por suspensión, tal y como pasó en el choque de ida. Su lugar lo ocupará Matías Biscay, segundo entrenador.



River Plate no podrá contar con 2 de sus principales jugadores. Rafael Borré e Ignacio Scocco, acumulación de amarillas y lesión, respectivamente, verán la final desde las tribunas. El que regresa es Leonardo Ponzio.

Boca Juniors, por su parte, no tendrá a Cristian Pavón, quien no se recuperó tras salir lesionado en la ida. Edwin Cardona y Carlos Tévez luchan para aparecer en el once titular. En el arco estaría Esteban Andrada por Agustín Rossi.



River Plate vs Boca Juniors: Alineaciones probables



River Plate: Armani, Montiel, Midana, Pinola, Casco, Palacios, Pérez, Ponzio, Fernádez, Martínez, Pratto.



Boca Juniors: Andrada, Jara, Izquierdoz, Magallán, Olaza, Nández, Barrios, Pérez, Cardona, Ábila, Villa.