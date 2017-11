River Platevs Boca Juniors: EN VIVO ONLINE TV El equipo 'Millonario' enfrenta a los Xeneizes hoy en el estadio Monumental de Núñez de por la fecha 11 de la Superliga argentina. (4:05 p.m. hora peruana) (18:05 horas argentinas) (TV: Fox Sports 2 para América) (TNT Sports para Argentina)



Todo un país se paralizará. El clásico argentino River Plate vs Boca Juniors será el mayor atractivo de la jornada de fútbol en Buenos Aires.



River Plate vs Boca Juniors será la oportunidad del cuadro Millonario de revertir las malas sensaciones tras quedar eliminado de la Copa Libertadores por Lanús. En cambio, el rival está obligado a ganar para encaminarse al título y consolidar el liderato.



En todo caso el River Plate vs Boca Juniors podría poner al equipo de Marcelo Gallardo de nuevo en el ruedo del torneo local. El 'Millo' con un triunfo acortaría a seis puntos la diferencia en la tabla.



Es conocido que los hinchas de River Plate serán los únicos que podrán ingresar al estadio debido a controles y acuerdos de seguridad.



"Qué mejor chance (ocasión) para salir de este momento que enfrentando a Boca, en nuestra cancha, con nuestra gente. Es lo mejor que nos puede pasar y esto sirve para empezar a cicatrizar un poco la herida. Es un lindo partido para entusiasmarnos de nuevo junto a nuestra gente", aseguró Marcelo Gallardo previo al River Plate vs Boca Juniors.



"Están dolidos anímicamente, pero tienen buenos jugadores. Van a llegar bien. Queremos darle el segundo golpe. El empate no es bueno, queremos ganar como en todos lados", sentenció el DT Xeneize Barros Schelotto en la antesala del River Plate vs Boca Juniors.

Alineaciones del River Plate vs Boca Juniors:



River Plate: Germán Lux; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco; Leonardo Ponzio; Gonzalo Martínez, Enzo Pérez, Nicolás De la Cruz o Carlos Auzqui, Ariel Rojas, Ignacio Fernández; e Ignacio Scocco.



Boca Juniors: Agustín Rossi; Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán, Frank Fabra; Pablo Pérez, Wilmar Barrios, Nahitan Nández; Cristian Pavón, Darío Benedetto y Edwin Cardona.

