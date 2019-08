River Plate vs Boca Juniors EN VIVO Horarios y canales del Superclásico por Superliga argentina

River Plate vs Boca Juniors EN DIRECTO ONLINE. Argentinos se miden por la fecha 5 de la Superliga Argentina en un nuevo Superclásico del fútbol gaucho. En esta nota conoce todos los detalles del partidazo: horarios, canales y mucho más. ¡Toma nota!



¿Cuándo y dónde se llevará el River Plate vs Boca Juniors? Pues este domingo 1 de setiembre en el Estadio Monumental de Buenos Aires, que seguro lucirá un impresionante marco de aficionados.



¿A qué hora arrancará el River Plate vs Boca Juniors? En Perú, Ecuador y Colombia a las 3:00 p.m. En Chile y Estados Unidos a las 4:00 p.m. En Argentina, Uruguay y Brasil a las 5:00 p.m. En España a las 10:00 p.m.

¿Qué canales de TV pasarán el River Plate vs Boca Juniors? Fox Sports y Fox Sports 2 transmitirán el choque para Latinoamérica (también TNT Sports para Argentina). En Estados Unidos por TyC Sports Internacional.



¿Vas a seguir el River Plate vs Boca Juniors vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas y polémicas.