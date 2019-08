River Plate vs Cerro Porteño EN VIVO por los cuartos de final de la Copa Libertadores 

River Plate vs Cerro Porteño EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO Los Millonarios y el 'Ciclón' se ven las caras este jueves por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2019. El partido se desarrollará desde las 5:15 p.m. (hora peruana) en el estadio Monumental de Núñez y puedes seguirlo por la señal de Fox Sports y también desde Facebook Watch.



¿Vas a seguir el River Plate vs Cerro Porteño vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. También te traeremos toda la previa del duelo que se jugará en Buenos Aires.



El actual campeón de la Copa Libertadores, llega a este River Plate vs Cerro Porteño, en medio de una polémica sobre su entreador Marcelo Gallardo, a quien vinculan en una relación amorosa con la periodista Alina Moine, tras conocerse la separación de su esposa. Hoy los hinchas en Núñez esperan que esto no distraiga a la concentración del 'Muñeco'.



River Plate ha recuperado la confianza tras una goleada ante Racing Club por la Superliga Argentina y exhibiendo un fútbol superlativo y desde ya se sabe que para este River Plate vs Cerro Porteño contará con el mismo once que propuso ante 'La Academia'.





Gol 1 de River PLate (Fuente Fox Sports)

Lucas Pratto podría convertirse en la única duda de Marcelo Gallardo para este River Plate vs Cerro Porteño tras padecer un fisura en el sacro. Aunque el buen momento de Matías Suárez y Rafael Santos Borré apagaría este pequeño incendio. Otro que estaría ausente es Javier Pinola quien no se recupera de una lesión.



En tanto, el 'Ciclón' afronta este River Plate vs Cerro Porteño tras eliminar al San Lorenzo, con igualdad 0-0 en Buenos Aires y victoria por 2-1 en Asunción.



Cerro Porteño viene de empatar 0-0 en el clásico con Olimpia por la sexta fecha del torneo de Primera División de Paraguay y su DT, Miguel Ángel Russo, decidió viajar con un plantel nutrido a Buenos Aires, aunque con la ausencia del defensor Marcos Cáceres, afectado por un desgarro en el muslo derecho.



Miguel Ángel Russo podría disponer de tres variantes en el equipo que empató con Olimpia, con la entrada en defensa de Álberto Espínola por Salustiano Candia y de Patiño por el lesionado Cáceres, mientras que Óscar Ruiz, recuperado de una lesión, ingresaría por Alan Rodríguez.



River Plate vs Cerro: Posibles alienaciones



River Plate : Franco Armani - Gonzalo Montiel, Robert Rojas, Lucas Martínez Quarta y Milton Casco - Nicolás de la Cruz, Enzo Pérez, Exequiel Palacios, Ignacio Fernández - Matías Suárez y Rafael Borré. DT: Marcelo Gallardo.



Cerro Porteño: Juan Pablo Carrizo - Alberto Espínola, Juan Patiño, Fernando Amorebieta, Santiago Arzamendia - Óscar Ruiz, Mathías Villasanti, Juan Aguilar, Federico Carrizo - Nelson Haedo y Joaquín Larrivey. DT: Miguel Ángel Russo.