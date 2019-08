River Plate vs Cerro Porteño EN VIVO por cuartos de final de la Copa Libertadores  

River Plate vs Cerro Porteño EN VIVO ONLINE EN DIRECTO Tarde de ardiente calor la que les espera a los 'Millonarios' que llegan hasta Asunción para sostener un marcador a favor y avanzar alas semifinales de la Copa Libertadores 2019. El duelo que fue pactado para las 5:15 p.m., en el estadio Estadio General Pablo Rojas y lo puedes seguir desde la señal de Fox Sports.



¿Vas a seguir el River Plate vs Cerro Porteño vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. También te traeremos toda la previa del duelo que se jugará en Asunción.



El River Plate vs Cerro Porteño se vio empañado por un hecho policial, luego que el jugador uruguayo, Nicolás de la Cruz, fue apresado por un incidente violento de hace tres años, en la final de la Copa Libertadores Sub 20, con su equipo el Liverpool de Uruguay. Horas después el charrúa fue liberado y este jueves será titular en la Copa Libertadores.



Marcelo Gallardo no haría mayor variantes para este River Plate vs Cerro Porteño. La única variante sería reemplazar al suspendido Enzo Pérez, en el medio campo por Bruno Zuculini. Arriba Matías Suárez y Rafael Santos Borré. Detrás de ellos las neuronas y el talento de Ignacio 'Nacho' Fernández.



River Plate llega al River Plate vs Cerro Porteño, golpeado por su primer tropiezo ante Talleres de Córdoba 0-1 por la Suprliga Argentina, pero con un equipo alterno pues reservó a su plantilla principal para buscar la clasificación en Copa LIbertadores.



Gol de River Plate (Fuente Fox Sports

En tanto , el equipo del conocido Miguel Ángel Russo afronta este River Plate vs Cerro Porteño con sus mejores fichas pues también reservó a sus valores en el empate 1-1 con Nacional, por la séptima jornada Torneo Apertura donde ocupan el tercer lugar.



Si bien el DT del 'Ciclón' no ha revelado su oncena para este River Plate vs Cerro Porteño lo que sí se sabe es que su estadio conocido como la 'Nueva Olla' recibirá a más de 40.000 espectadores.



El ganador de esta eliminatoria tendrá rival en las semifinales al Boca Juniors argentino o Liga Quito, que se miden este miércoles en Buenos Aires con una importante ventaja (0-3) lograda por el primero como visitante.



Gol 2 de River Plate (Fuente Fox Sports)

River Plate vs Cerro Porteño : Horarios



Perú: 5:15 p.m.

México: 5:15 p.m.

Panamá: 5:15 p.m.

Colombia: 5:15 p.m.

Ecuador: 5:15 p.m.

Estados Unidos: 6:15 p.m.

Honduras: 4:15 p.m.

Guatemala: 4:15 p.m.

República Dominicana: 4:15 p.m.

El Salvador: 4:15 p.m.

Nicaragua: 4:15 p.m.

Bolivia: 6:15 p.m.

Paraguay: 6:15 p.m.

Venezuela: 6:15 p.m.

Puerto Rico: 6:15 p.m.

Brasil: 7:15 p.m.

Argentina: 7:15 p.m.

Uruguay: 7:15 p.m.

Chile: 7:15 p.m.

River Plate vs Cerro Porteño. Posibles alineaciones:



Cerro Porteño: Juan Pablo Carrizo; Alberto Espínola, Juan Patiño, Fernando Amorebieta, Santiago Arzamendia; Oscar Ruiz, Juan Aguilar, Mathías Villasanti, Federico Carrizo; Nelson Haedo Valdez y Joaquín Larrivey.



River Plate: Francio Armani; Gonzalo Montiel, Robert Rojas, Lucas Martínez Quarta, Milton Casco; Bruno Zuculini, Exequiel Palacios, Nacho Fernández, Nicolás De La Cruz; Matías Suárez y Rafael Santos Borré.