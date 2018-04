River Plate vs Emelec: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV Fox Sports la Copa Libertadores

River Platevs Emelec : EN VIVO ONLINE TV El cuadro 'Millonario' enfrenta al equipo 'eléctrico' este jueves en el estadio Monumental de Buenos Aires por la fecha 4 del Grupo D de la Copa Libertadores. River Plate urge de un triunfo ante Emelec para segurar su pase a octavos. (5:15 p.m. hora peruana) (Fox Sports)



El River Plate vs Emelec podría encaminar la clasificación del equipo argentino, ante un rival eliminado de la Libertadores, pero que tienta un cupo en la Sudamericana en curso.



Previo al River Plate vs Emelec, los 'Millonarios' marchan en el segundo lugar con cinco puntos, al igual que el líder Flamengo, y su rival solo sumó un punto y es el colero de la serie.



Con un triunfo River Plate sumaría ocho unidades y encaminaría su clasificación. Dejando a Emelec con uno y sin opciones, si quiera a la Sudamericana. En la primera rueda, los ecuatorianos, en casa, perdieron ante los argentinos, que recuperaron terreno y multiplicaron sus chances.



River Plate también atraviesa un gran momento en la Superliga Argentina: ganó los seis últimos partidos que jugó y escaló al noveno puesto con 38 puntos.

Emelec vs River Plate: Gol de Pinola

Marcelo Gallardo, paró un equipo alternativo en la goleada por 0-3 al descendido Arsenal para que sus mejores jugadores lleguen descansados al River Plate vs Emelec.



Se espera que ante Emelec regrese a la alineación titular el defensa uruguayo Marcelo Saracchi, quien se recuperó de una lesión. En caso de que Gallardo decida preservarlo, en su lugar estarán Milton Casco o el uruguayo Camilo Mayada.



Emelec afrontará este transcendental partido con una nueva defensa por la llamativa exclusión de los experimentados Jorge Guagua y Francisco Silva. Los juveniles Marlon Mejía y Fernando Pinillo ocuparán sus lugares.



"Joao Rojas sufrió una lesión de última hora, Jefferson Montero también se quedará por lesión y tampoco estarán Jorge Guagua y Francisco Silva", reveló Luis Idrovo, director deportivo del Emelec.



El campeón ecuatoriano llega cabizbajo tras dos derrotas de local en la Libertadores y un mal andar en la Liga doméstica. Emelec perdió este domingo por 3-1 ante el Delfín y quedó quinto con 16 puntos, a diez del líder Barcelona.



"Nos ha tocado una fase de grupos difícil, pero creo que la tristeza que a uno le da es porque en los dos partidos que perdimos de local no nos han superado. Hemos perdido por detalles nuestros, errores nuestros, y eso te deja con bronca", dijo el portero Esteban Dreer.



"Esto es fútbol, hay que dar la cara, hay que seguir trabajando, no queda otra. No hay que esconderse porque lógicamente esto lo hemos vivido antes y después nos ha tocado festejar, lo cual se disfruta mucho más", agregó.



El Emelec necesita ganar para seguir con posibilidades de clasificarse para los octavos de final. En la quinta jornada River Plate visitará al Independiente Santa Fe el 3 de mayo y el Emelec hará lo propio ante el Flamengo el 16 de ese mes.

Alineaciones posibles del River Plate vs Emelec:



River Plate: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Marcelo Saracchi; Ignacio Fernández, Leonardo Ponzio, Enzo Pérez, Gonzalo Martínez; Rodrigo Mora y Lucas Pratto.



Emelec: Esteban Dreer; Juan Carlos Paredes, Fernando Pinillo, Marlon Mejía, Oscar Bagüí; Pedro Quiñónez, Dixon Arroyo, Marcos Mondaini, Robert Burbano; Ayrton Preciado y Bryan Angulo.

