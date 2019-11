Aldo Corzo: "Se dice que la barra de River Plate es como la de Universitario acá" 

Aldo Corzo, jugador de Universitario de Deportes, comparó a la Trinchera Norte con los hinchas de River Plate, ahora que los 'Millonarios' jugarán en el Monumental de Ate la final de la Copa Libertadores 2019 ante Flamengo.

Aldo Corzo participó de la conferencia de prensa a los medios después de terminar la tercera práctica de la selección peruana con miras al partido amistoso ante Chile y fue consultado sobre la elección del Monumental en la final de River Plate vs Flamengo por la final de la Copa Libertadores 2019.



"Si la Conmebol ha elegido al Monumental es porque es el mejor estadio del Perú (...) Se dice que la barra de River Plate es como la de Universitario acá", dijo Aldo Corzo.



Sobre qué equipo considera que puede ganar la final de la Copa Libertadores 2019, el lateral de Universitario de Deportes y la selección peruana, no tiene un favorito: "La verdad que los dos son grandes equipos, no sé que vaya a pasar".



River Plate vs Flamengo se jugará el próximo sábado 23 de noviembre, en el Estadio Monumental de Ate.