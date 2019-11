River vs Flamengo: Las cinco claves de la final de la Copa Libertadores

River Plate vs Flamengo : El millonario persigue su quinto título de Copa Libertadores y lo hace como el campeón defensor, un honor a costa de su archirrival Boca Juniors en la convulsa final que terminó en Madrid. El Mengao, 38 años después de su primer título, busca su segunda corona amparado en un presente arrollador.

1. Gallardo, el "Messi" DT



A los 43 años, Gallardo es el entrenador más exitoso en la historia de River Plate. Desde que asumió el comando del equipo en junio de 2014, Gallardo, un ídolo de la banda roja cruzada como jugador en las décadas de los 90 y 2000, ha conquistado 10 títulos (siete internacionales y tres locales) en 13 finales disputadas.



Con poco más de cinco años en el banquillo, Gallardo se encargó de cambiarle la historia al millonario al dotarlo de una identidad de juego, elogiada por sus colegas rivales y que ha prevalecido por encima de los apellidos que ha puesto en el campo.



Un líder por naturaleza, "el Muñeco" llevó a River Plate a conquistar las Copas Libertadores de 2015 ante Tigres de México y de 2018 frente a su archienemigo Boca Juniors.



En las semifinales de la presente edición volvió a encontrarse con el xeneize: victoria 2-0 en el Monumental y derrota 1-0 en La Bombonera. La quinta Libertadores para el "millo" es el objetivo de la temporada, pero para el hincha riverplatense la eliminación de Boca equivale al título mismo.

River Plate vs Flamengo: Las cinco claves de la final de la Copa Libertadores River Plate vs Flamengo: Las cinco claves de la final de la Copa Libertadores

2. Jorge Jesús, pura estrategia



El portugués Jorge Jesús desembarcó en Rio de Janeiro en junio pasado, en plena Copa América, para asumir la dirección técnica del Flamengo, el club con mayor número de torcedores en Brasil, y de inmediato su arribo revolucionó al país del jogo bonito.



Se trataba de la presencia del entrenador más ganador en Portugal -con Braga, Benfica y Sporting Lisboa-, conocido como un maestro de la táctica y de recia personalidad, capaz de hacerse cargo de un vestuario millonario que su antecesor, Abel Braga, no supo aprovechar y gestionar.



El "Mengao" estuvo al borde de la eliminación en la presente Libertadores, en la última fecha de la fase de grupos, y paralelamente en el Campeonato Brasileño marchaba en los primeros lugares pero lejos del liderato. Todo ello precipitó la salida de Braga, y a que la millonaria inversión que se hizo por un nuevo plantel tuviera otra visión en la conducción.



Sólido líder del Brasileirao cerca de coronarse- aventaja en 13 puntos al Palmeiras, que es segundo - Flamengo es un equipo ofensivo de corte europeo, no sólo por el bagaje del entrenador, sino porque siete de los titulares jugaron en el viejo continente.

River Plate vs Flamengo: Las cinco claves de la final de la Copa Libertadores River Plate vs Flamengo: Las cinco claves de la final de la Copa Libertadores

3. Duelo de estilos



River ha hecho gala a lo largo de la era Gallardo de un interesante juego colectivo a partir de un esquema 4-3-1-2 y Flamengo, desde el arribo de Jorge Jesús, ha sufrido una interesante transformación con el clásico 4-4-2 donde evolucionan la pareja de delanteros más efectiva de la Copa: Gabriel Barbosa "Gabigol" y Bruno Henrique.



El equipo de Gallardo sostiene una gran dinámica en el mediocampo, con la evolución de jugadores de buen pie como Ignacio Fernández, Exequiel Palacios y el uruguayo Nicolás de la Cruz, y el respaldo y veteranía de Enzo Pérez en el eje central.



En el frente de ataque suele utilizar al colombiano Rafael Santos Borré, de buena movilidad y criterio para tirarse metros atrás, y Matías Suárez, veloz, de buen regate y fuerte pegada.



Flamengo busca siempre el control de la pelota con una intensidad de juego muy alta, presionando la recuperación en campo contrario y la búsqueda del gol en todo momento. Además, el luso supo condimentar su estilo europeo con la esencia del jogo brasileño.



El arquero Diego Alves (ex Valencia), los laterales Rafinha (ex Bayern Munich) y Filipe Luis (ex Atlético de Madrid), el central español Pablo Marí Villar, el volante interior Gerson (ex Roma y Fiorentina), y los atacantes Bruno Henrique (ex Wolfsburgo) y Gabigol (ex Inter de Milán) son la cuota europea en el once habitual de Jesús.

River Plate vs Flamengo: Las cinco claves de la final de la Copa Libertadores River Plate vs Flamengo: Las cinco claves de la final de la Copa Libertadores

4. Quintero y Diego, los refuerzos



Diez clásicos, los retornos a la actividad tras serias lesiones del colombiano Juan Fernando Quintero y el brasileño Diego son las mejores noticias para River Plate y Flamengo.



Quintero, autor de un golazo en la final pasada ante Boca en el Santiago Bernabéu, se rompió los ligamentos de la rodilla izquierda a mediados de marzo durante un encuentro de la Superliga argentina ante Independiente y volvió a la actividad a mediados de octubre tras siete meses de recuperación.



El experimentado Diego (ex Atlético de Madrid) sufrió la fractura del tobillo izquierdo tras una falta del ecuatoriano Dixon Arroyo en el encuentro de ida ante Emelec, por los octavos de final de la presente edición a finales de julio, y volvió al campo justamente en la semifinal de vuelta ante Gremio a finales del mes pasado.

POR ESTE AMOR... ❤️



Así fue esta madrugada la salida de los hinchas del Más Grande que viajan desde el Monumental hacia Lima en los micros @busplusarg. ¡Buen viaje para todos! 🙌🏼 pic.twitter.com/xoN0EUnuIh — River Plate (@RiverPlate) November 20, 2019

5. Cae Santiago, Lima renace



Por primera vez en los 60 años de historia de la Copa Libertadores de América la disputa por el título se dirimirá en un partido único.



Santiago había sido elegida por la Conmebol en agosto de 2018 para albergar el juego, pero la inusitada crisis social que desde hace cuatro semanas tiene en jaque al gobierno del presidente Sebastián Piñera obligó a la matriz del fútbol sudamericano a un cambio urgente de sede.



Lima, con su estadio Monumental, propiedad del club Universitario de Deportes (80.000 espectadores), apareció como salvavidas a 18 días de la final y hubo humo blanco en la Conmebol, un espaldarazo de la entidad a la nueva dirigencia del fútbol peruano.



La capital inca había sido despojada en mayo de la final única, por primera vez en la historia, de la Copa Sudamericana 2019, en momentos en que la Federación peruana se debatía en una crisis económica por malos manejos administrativos tras el Mundial Rusia-2018.



En las anteriores ediciones del máximo torneo de clubes de la Conmebol la definición por el título se jugaba a dos partidos y en caso de empate se realizaba un tercero en sede neutral. Posteriormente llegaron las prórrogas de 30 minutos y la definición por penales.

Fuente: AFP



Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.