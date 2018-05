En el River Plate vs Flamengo por la última fecha del Grupo D de la Copa Libertadores se dio una de las jugadas más íncreíbles, que califican como doble blooper entre el arquero y el delantero rival.



A los 79 minutos el arquero de Flamengo controlaba el balón cuando decidió ceder la pelota con el pie para su defensa. Pero lamentablemente le quedó corto y el atacante colombiano Rafael Santos Borré quedó a tiro de gol.



Pero en el instante que todo el Monumental de Buenos Aires se preparaba para el grito de gol, Borré no pudo conectar con la pelota, incluso mientras Alves se lanzada instintivamente y dejaba su arco libre.



Luego en las imágenes se aprecia lo que ocurrió. Borré se resbaló -en el pie de apoyo- y no pudo rematar sobre el arco de Flamengo. Increíble pero cierto.

Mira el blooper del River Plate vs Flamengo :

