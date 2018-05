River Plate vs Flamengo EN VIVO EN DIRECTO . El 'Millonario' recibe este miércoles al 'Mengao' en el Estadio Monumental de Buenos Aires por el liderato del grupo D de la Copa Libertadores . El partido arrancará a las 7:45 p.m. de Perú (9:45 p.m. de Argentina) por la señal de Fox Sports 2 para toda Latianoamérica.



¿Vas a seguir el River Plate vs Flamengo vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y reacciones.



River Plate (1° con 11 puntos) y Flamengo (2° con 9 puntos), ambos clasificados a siguiente fase, lucharán por quedar en el primer lugar del Grupo D para definir como local durante la eliminatoria. En la ida empataron 2-2.

Flamengo no podrá contar con su goleador: Paolo Guerrero, quien cumplirá 8 meses más de sanción tras el fallo del TAS. El otro jugador que tampoco estará es Diego por acumulación de tarjetas amarillas. El también peruano Miguel Trauco fue convocado.



River Plate , por su parte, mandará desde el arranque a su portero Armani, pese a que fue llamado a la selección argentina. Los de Gallardo no pierden hace 16 encuentros.



River Plata vs Flamengo : Alineaciones probables



River Plate : Armani; Montiel, Maidana, Martínez, Saracchi; Ponzio, Pérez, Palacios, Fernández; Scocco, Pratto.



Flamengo : Alves; Rodinei, Rhodolfo, Duarte, Renê; Gustavo Cuéllar, Ribeiro, Jonas; Moreno, Vinícius, Berrío.