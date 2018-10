River Plate vs Gremio EN VIVO EN DIRECTO FOX SPORTS 2 TV ONLINE Semifinal ida de Copa Libertadores

River Plate vs Gremio EN VIVO EN DIRECTO. 'Millonarios' reciben este martes al 'Tricolor' en el Estadio Monumental de Buenos Aires por semifinal ida de Copa Libertadores. El partido arrancará a las 7:45 p.m. de Perú (9:45 p.m. de Argentina) por la señal de Fox Sports 2.



¿Vas a seguir el River Plate vs Gremio vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.



River Plate de Marcelo Gallardo buscará el primer golpe de las semifinales de la Copa Libertadores cuando choque frente al vigente campeón Gremio.

HORARIOS EN OTROS PAÍSES



Argentina / 9:45 p.m.

Chile / 9:45 p.m.

Uruguay / 9:45 p.m.

Paraguay / 8:45 p.m.

Bolivia / 8:45 p.m.

Ecuador / 7:45 p.m.

Colombia / 7:45 p.m.

Perú / 7:45 p.m.

México / 7:45 p.m.

Estados Unidos / 8:45 p.m.



River Plate viene de caer 1-0 ante Colón de visita con un equipo alterno pensando en la Copa Libertadores. Mientras que Gremio igualó 1-1 con Américo Mineiro por el Brasileirao.



Para enfrentar a Gremio, River Plate recuperó a dos jugadores: el arquero Franco Armani y el volante Gonzalo Martínez, quienes estaban lesionados.



Gremio, por su parte, no podrá contar con dos de sus figuras. Luan y Everton no se pudieron recuperar y recién podrá estar para la vuelta en Porto Alegre.



River Plate vs Gremio: Alineaciones probables



River Plate: Armani, Montiel, Maidana, Pinola, Casco, Ponzio, Quintero, Palacios, Martínez, Scocco y Borré.



Gremio: Grohe; Moura, Geromel, Kannemann, Cortez; Maicon, Cícero, Ramiro, Jael; Alisson y Pepé.