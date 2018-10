River Plate vs. Independiente. EN VIVO EN DIRECTO. Los 'Millonarios' reciben al 'Rey de Copas', en uno de los partidos más atractivos de las vueltas de cuartos de final de la Copa Libertadores. Los de Marcelo Gallardo pisan el Estadio Monumental (5:30 p.m.,) en un duelo que puedes seguir por la TV en la señal de Fox Sport.



Para el River Plate vs Independiente. Marcelo Gallardo llega en un buen momento luego de la goleada 5-1 en su visita a Lanús en la última jornada de la Súperliga argentina, mientras que el 'Rojo' tan solo cosechó un 0-0 en casa ante Tigre.



Los 'millonarios' expondrán en este River Plate vs Independiente su invicto de 30 partidos en todas las competiciones oficiales, aunque lo harán con la casi segura baja de uno de sus mejores jugadores en esta Copa Libertadores, el volante ofensivo Gonzalo 'Pity' Martínez, quien se lesionó hace 8 días.



Este River Plate vs Independiente es especial para los 'Diablos rojos' de Avellaneda pues vuelven a los cuartos de final de una Copa Libertadores luego de 28 años. Se fueron en los 'Cuartos' en 1990 y las semifinales en 1966 y 1976. En la fase previa, River eliminó a Racing e Independiente hizo lo propio con Santos.



El ganador de esta llave se enfrentará al vencedor del cruce entre Gremio y Atlético de Tucumán cuyo partido de ida ganaron los brasileños por 2-0.



River Plate vs Independiente: Posibles alineaciones:



River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco; Leonardo Ponzio, Ignacio Fernández, Exequiel Palacios, Juan Fernando Quinteros; Rafael Borré y Lucas Pratto.



Independiente: Martín Campaña; Fabricio Bustos, Alan Franco, Nicolás Figal, Gastón Silva, Juan Sanchez Miño; Nicolás Domingo, Pablo Hernández Martín Benitez, Maximiliano Meza; Silvio Romero.