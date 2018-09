River Plate vsIndependiente. EN VIVO EN DIRECTO los dos candidatos argentinos a levantar la Copa Libertadores se ven las caras este miércoles en 'La Doble visera' para dar ese primer paso que camino a las semifinales del torneo más importante de Sudamérica. Un partido que puedes seguir, desde las 5:30 p.m., (Hora peruana) por la señal de Fox Sports.



River Plate vs Independiente será un choque de campeones. El cuadro de avellaneda 'Rey de Copas' tras haberla levantado en 1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 y 1984, es el máximo ganador de la competición. Además de ser vigente campeón de la Copa Sudamericana. Además llegan con al confianza de golear 3-0 a Colón de Santa Fe.



Para este River Plate vs Independiente los millonarios no pone sobre el césped sus títulos de Copa Libertadores en 1986, 1996 y 2015, sino una racha de 27 partidos sin perder siendo su última víctima San Martín de San Juan al cual aplastó por 4-1 en el Monumental de Buenos Aires.



La única baja para Marcelo Gallardo en este River Plate vs Independiente será la ausencia de Enzo Pérez, que vio la roja en el partido anterior. Esta noche de Copa Libertadores las opciones son el colombiano Juan Fernando Quintero o Ignacio Fernández.



"Tratamos de no pensar (en el invicto). Seguimos adelante, seguimos ganando y sumando confianza. Se vienen cosas muy lindas. Si ese invicto se mantiene, mejor para todos", dijo el defensa Javier Pinola.





River Plate vs Independiente. Posibles alineaciones:



Independiente: Martín Campaña; Fabricio Bustos, Emanuel Brítez, Alan Franco, Gastón Silva; Francisco Silva, Pablo Hernández, Silvio Romero, Maximiliano Meza; Martín Benítez y Emanuel Gigliotti.



River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco; Leonardo Ponzio, Exequiel Palacios, Juan Fernando Quintero, Gonzalo Martínez; Rafael Santos Borré y Lucas Pratto.