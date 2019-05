River Plate vs Internacional EN VIVO con Paolo Guerrero en el Monumental por Copa Libertadores

River Plate vs Internacional EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | El último campeón de América abre las puertas de su casa para recibir a los 'Colorados', que llega con Paolo Guerrero, solo con la intensión de presentar sus credenciales de 'candidato' en Argentina en la última jornada del Grupo A de la Copa Libertadores. El duelo pactado para las 7:30 p.m., (Hora peruana ) en el Estadio Monumental lo puedes seguir por la señal de Fox Sports para Latinomerica.



¿Vas a seguir el River Plate vs Internacional? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Los brasileños llegan a este River Plate vs Internacional ya clasificados y con la primera plaza asegurada con 13 puntos. Los de Marcelo Gallardo también tiene asegurado el segundo lugar, con 9 unidades, pero este no solo será un 'duelo por cumplir'.



Los 'Millonarios', tiene en este River Plate vs Internacional primera vez ocasión para vivir la emoción de la Copa Libertadores, después la sanción impuesta por la Conmebol por los incidentes previos al partido de vuelta de la final del torneo del año pasado.



Marcelo Gallardo aprovechara este River Plate vs Internacional para ver el temple de tres jugadores convocados al Mundial sub'20 el enganche Cristian Ferreira, el volante Santiago Sosa y el atacante Julián Álvarez. Ausentes estarán Rafael Santos Borré (suspendido), Gonzalo Montiel, (sanción), e Ignacio Scocco (lesión) .



Los 'Colorados', con Paolo Guerrero, llegan a este River Plate vs Internacional de perder 1-0 ante Palmeiras en la tercera fecha del Brasileirao y su DT, Odair Hellman, puede que dé descanso a varios futbolistas en el Monumental.



Varios de sus convocados están apercibidos de sanción y podrían descansar, caso del delantero argentino Andrés D'Alessandro, quien viajó pero podría quedarse en el banquillo ante River Plate equipo en el que se formó y donde jugó seis temporadas.



También quedarían fuera del once inicial son Edenilson y Patrick, y abren la posibilidad para que Paolo Guerrero tenga la oportunidad de ganarle todos los duelos a Franco Armani.

River Plate vs Internacional: Posibles alineaciones



River Plate: Franco Armani; Camilo Mayada, Robert Rojas, Javier Pinola, Fabrizio Angeleri; Bruno Zuculini, Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Nicolás de la Cruz; Julián Álvarez y Lucas Pratto.



Internacional: Marcelo Lomba; Zeca, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta, Iago; Rodrigo Lindoso, Rodrigo Dourado, Rithely, Martín Sarrafiore, Nico López; y Paolo Guerrero.