River Plate vs Kashima : EN VIVO ONLINE TV El cuadro Millonario enfrenta al equipo rojiblanco este sábado en el estadio Sheikh Zayed Sports City de Abu Dhabi por el tercer puesto del Mundial de Clubes 2018. River Plate espera una victoria ante Kashima para aplacar la decepción de quedarse sin disputar la final luego de la derrota por penales ante Al Ain. (TV: Fox Sports para América) (8:30 a.m. hora peruana) (10:30 horas argentinas)



River Plate vs Kashima es un partido especial para los argentinos que quedaron desolados tras perder por penales ante Al Ain. Los Millonarios disfrutaron del título de la Copa Libertadores tras vencer a Boca Juniors en el Santiago Bernabéu y era el favorito para llegar a la final, ante Real Madrid. Ahora el consuelo será el tercer lugar.



Una derrota en el partido River Plate vs Kashima podría restarle color y alegría a las celebraciones preparadas juntos a sus hinchas en Buenos Aires tras coronarse en la Libertadores. El objetivo previo a su arribo a Argentina será conseguir el tercer lugar del Mundial de Clubes.



Esta vez para el duelo River Plate vs Kashima, el cuadro Millonario vuelve a ser favorito pero teniendo en cuenta la sorpresa del partido anterior, el técnico Marcelo Gallardo tomará precauciones pese a que ya anunción una alineación alternativa.



Con Rodrigo Mora ausente por lesión, se perfila un nuevo once para el River Plate vs Kashima, con Javier Pinola, Milton Casco, Palacios y Santos Borré como base del equipo en el que se incluirán otras variantes.

Tanda de penales

Para el rival, el encuentro River Plate vs Kashima, es la chance para reivindicarse de la derrota 3-1 ante Real Madrid, que se mostró muy superior y con un Gareth Bale intratable marcando los tres goles del triunfo. Así, Hiroaki Abe será clave ante el equipo argentino. Su estrella Leandro es duda, al igual que Atsuto Uchida.

Horarios y canal TV de transmisión del River Plate vs Kashima:



Argentina: 10:30 horas por Fox Sports Premium | Pack Fútbol

Colombia: 8:30 horas por Fox Sports

Perú: 8:30 horas por Fox Sports

México: 7:30 horas por Fox Sports

Estados Unidos: 5:30 horas PT/ 8:30 horas ET por Fox Sports 2 y NBC Universo

River Plate vs Kashima EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV por Fox Sports Premiun el Mundial de Clubes River Plate vs Kashima EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV por Fox Sports Premiun el Mundial de Clubes

Alineaciones posibles del River Plate vs Kashima:



River Plate: Germán Lux; Moreira, Martínez Quarta, Pinola, Casco; Nicolás De La Cruz, Zuculini, Camilo Mayada; Palacios; Julián Álvarez y Santos Borré.

Kashima : Kwon; Anzai, Seung-Hyeon Jung, Gen Shoji, Yamamoto; Yasushi Endo, Nagaki, Leo Silva, Hiroaki Abe; Serginho y Shoma Doi.