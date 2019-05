River Plate vs Paranaense: EN VIVO Juegan por el título de la Recopa Sudamericana 2019

River Plate vs Paranaense : EN VIVO ONLINE TV El cuadro 'Millonario' se enfrenta a equipo Rubro-negro este jueves en estadio Monumental de Buenos Aires por el partido de vuelta por el título de la Recopa Sudamericana. River Plate busca revertir la serie ante Paranaense. (7:30 p.m. hora peruana) (21:30 horas argentinas) (TV: DirecTv para América) (TV: ESPN y DirecTv para Argentina)



El partido River Plate vs Paranaense será un desafío para el cuadro argentino del técnico Marcelo Gallardo, ya que deberá remontar el 1-0 de la ida para alzarse con el título de la Recopa Sudamericana 2019.



El duelo River Plate vs Paranaense enfrenta los dos campeones continentales de los últimos torneos de Conmebol. Los Millonarios ganaron la Copa Libertadores y el cuadro brasileño la Copa Sudamericana.



River Plate necesita ganar por dos goles de diferencia para quedarse con el título de la Recopa Sudamericana. Por su parte, Paranaense apostó todo por la final, tras alinear un equipo 'B' en el Brasileirao, que le costó la derrota ante Flamengo.



Se espera para el encuentro River Plate vs Paranaense la presencia de Ruben, Rony, González, Nikao, Jonathan y Lodi en el equipo titular del los rojinegros de Brasil. Así, se repitiría el once que venció al Millonario en Curitiba.

Gol de Atlético Paranaense. (Video: DirecTv)

Por el lado de Marcelo Gallardo, deberá recomponer su equipo con miras al encuentro River Plate vs Paranaense. Miltón Casco es baja por suspensión y sería reemplazado por Gonzalo Montiel. También, se espera la titularidad de Leonardo Ponzio tras la ausencias conocidas de Juan Fernando Quintero e Ignacio Scocco.

Alineaciones posibles del River Plate vs Paranaense:



River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Fabrizio Angileri; Enzo Pérez, Leonado Ponzio, Exequiel Palacios, Ignacio Fernández; Matias Suárez y Lucas Pratto.

Atlético Paranaense : Santos; Jonathan, Leo Pereira, Paulo André, Renán Lodi; Luis González, Wellington, Bruno Guimaraes, Nikao; Rony y Marco Ruben.

