River Plate vs Santa Fe: EN VIVO ONLINE TV EN DIRECTO Fox Sports la Copa Libertadores

River Plate vsSanta Fe : EN VIVO ONLINE TV El cuadro Millonario juega ante el equipo cafetero este jueves en el estadio Estadio Nemesio Camacho (El Campín de Bogotá) por la fecha 5 del Grupo D de la Copa Libertadores. River Plate obligado a ganar a Santa Fe para sellar su pase a octavos de final. (7:30 p.m. hora peruana) (21:30 horas de Argentina) (TV: Fox Sports 2)



El River Plate vs Santa Fe será un partido decisivo en el Grupo D de la Libertadores. Un triunfo, podría darle el pase a octavos a los argentinos, de lo contrario lo pondría en aprietos y le daría vida a todos los equipos, incluso a Emelec, si vence a Flamengo.



Previo al River Plate vs Santa Fe, el Grupo D, tiene en bandeja los dos cupos a los octavos y el otro a la Copa Sudamerica. Excepto, Emelec con un punto, los demás equipos decidirán su futuro hasta la última fecha.



Sin embargo, de cara al River Plate vs Santa Fe, los argentino llegan con la premisa de conseguir por lo menos un punto para meterse a octavos matematicamente. Por ahora, los argentinos son primeros con 8 puntos, seguidos del Flamengo con 6, Santa Fe con 4 y Emelec con 1.



El cuadro cafetero necesita asegurar en casa su pase a la siguiente ronda. Solo le sirve un triunfo en el River Plate vs Santa Fe, más aún, tras quedar fuera del octogonal final de torneo colombiano.

Para el River Plate vs Santa Fe, los colombianos no contarán con Yeison Gordillo suspendido, Nicolás Gil y Javier López lesionados. Eso sí, Wilson Morelo y Ánderson Plata son las piezas claves en la ofensiva.



Por el lado de River Plate, ni Marcelo Larrondo ni Nicolás de la Cruz viajaron el plantel por lesión. En el ataque estará Lucas Pratto y Ignacio Scocco.

Alineaciones posibles del River Plate vs Santa Fe:



River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonathan Maidana, Javier Pinola, Marcelo Saracchi; Leonardo Ponzio, Enzo Pérez, Gonzalo Martínez, Juan Fernando Quintero; Lucas Pratto e Ignacio Scocco.

Santa Fe : Robinson Zapata; Carlos Arboleda, José Moya (Carlos Henao), William Tesillo, Leyvin Balanta; Sebastián Salazar, Baldomero Perlaza, Armando Vargas; Ánderson Plata, Wilson Morelo y John Pajoy.

