Talleres tiene una temporada irregular en la Liga Profesional de Argentina y busca un triunfo en su visita ante River Plate, en la jornada 21. El plantel de Córdoba luce concentrado, pero un pequeño error de Enzo Díaz casi cuesta caro y el colombiano Rafael Pérez, zaguero central, decidió encararlo duramente: casi lo golpea.

La acción ocurrió cuando el reloj se acercaba a los nueve minutos en el Estadio Monumental, en uno de los ataques del ‘Millonario’. Por la banda izquierda, cerca a la línea lateral, Miguel Borja desbordó con velocidad y, antes de perder la pelota, envió un centro al área, que no generó mayor peligro.

Enzo Díaz, lateral izquierdo, llegó con comodidad al balón y recibió una señal de Rafael Pérez: tenía que hacer un pase hacia al portero Guido Herrera. Sin embargo, el carrilero zurdo se percató muy tarde del gesto y, utilizando el pecho, dejó el esférico en la medialuna. ‘Rafa’ intentó reaccionar para despejar, pero fue muy tarde.

No obstante, River Plate no pudo aprovechar la equivocación defensiva, dado que Ezequiel Barco perdió el equilibrio justo al rematar y envió la pelota hasta la tribuna. Si bien el error no pasó a mayores para los intereses de Talleres, la incomodidad del líder de la zaga central era evidente.

Rafael Pérez, totalmente enojado, se acercó a la ubicación de Enzo Díaz, le llamó la atención con rudeza y lo empujó. El árbitro Facundo Tello estaba cerca a la escena e intervino, tratando de calmar los ánimos para evitar que el problema pase a mayores, aunque el colombiano no aceptó la señal de paz del lateral y nuevamente lo alejó con el brazo.

A pesar de los inconvenientes vividos entre los propios integrantes de Talleres, el entrenador Javier Gandolfi decidió mantener a los dos protagonistas del incidente en el terreno de juego. Finalmente, la ‘T’ terminó la historia con alegría, gracias al gol agónico de Ulises Ortegoza (92′), el cual decretó el triunfo ante River Plate (0-1).