Tigres sorprendió en la Copa de la Liga al eliminar (2-1) a River Plate en el Estadio Monumental en un encuentro plagada de acciones polémicas. Una de esas sucedió cuando Matías Palvecino ingresó al área rival, pero cayó y los hinchas del ‘Millo’ se levantaron de sus asientos para reclamar penal pues consideraban que el portero Gonzalo Marinelli trabó al jugador.

Sin embargo, tras el compromiso, el DT de la ‘Banda’, Marcelo Gallardo, señaló que el juez tuvo la decisión correcta de continuar el juego. “Está bien que no lo haya validado. No hubo intención del arquero. Fue un acierto del árbitro. Inicialmente me pareció falta a Palavecino, pero al verlo por televisión no fue así”, señaló en conferencia de prensa.

Por otra parte, brindó un breve análisis sobre el encuentro. “No encontramos los caminos, no estábamos lúcidos para ver las posibilidades. Hubo un cambio del equipo para seguir intentando más allá de los bloqueos que encontramos en las penetraciones. Llegó el gol del descuento y eso nos dio el envión y a ellos los golpeó. Pudo haber sido un envión en el juego y vino el otro gol de ellos que nos golpeó muy fuerte”, declaró.

“Mejoramos en las intenciones y búsqueda en el segundo. A veces, cuando se cometen errores y padecemos goles, hay un golpe anímico importante. Por más que quieras salir, tienes que volver a rearmar. A veces lo puedes hacer, pero a veces no alcanza”, añadió.

De la misma manera, reconoció las virtudes del rival. “Hay que felicitar a Tigre, estuvo en partido siempre. No estuvimos en la mejor noche y cometimos errores que pueden significar golpes anímicos importantes. Es posible que pase algo como esta noche. A dar vuelta la página y tratar de ser más regulares en lo que viene, que nos va a dar una enseñanza”, mencionó.

“Suelo hacer una autocrítica precisa de lo que veo y siento, y debemos seguir trabajando. Va a seguir siendo así. No siempre se puede ganar. Cuando toca perder, hay que seguir trabajando. Pararse y seguir”, expresó.

