Marcelo Gallardo y Franco Armani dialogaron con los medios de comunicación para cumplir con el protocolo en la antesala del River vs. Flamengo. Sin embargo, el entrenador y el portero no llegaron en buenas condiciones a la sala de prensa.

En el inicio y después de la primera pregunta, el ‘Muñeco’ se disculpó con todos los presentes, en caso lanzara una frase sin sentido. A continuación, el técnico desveló que tuvieron un viaje turbulento.

“Sepan disculpar si decimos alguna tontería. Acabamos de bajar de un auto que nos trajo mucho apuro. Era una especie de samba con cuatro ruedas, entre los frenos y arranques, todavía estamos medio mareados, pero vamos a tratar de decir cosas coherentes”, confesó Gallardo.

Enseguida, el técnico de River se tomó un respiro para atender a los medios. Pero, al parecer, la confusión y el complicado traslado todavía no permitían al DT concentrarse del todo. De hecho, el estratega argentino hasta pensó en Manuel Lanzini (hoy en West Ham) como titular ante Flamengo.

“¡Ufff!”, suspiró el entrenador, hizo una pausa y siguió. “No nos dieron ni dos segundos para recuperarnos. Casi juega ‘Manu’ Lanzini ahora, estuvo bravo. No me acuerdo ni qué me preguntaste”, contó y todos los presentes soltaron una carcajada.