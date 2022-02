El The Best de la FIFA y el Balón de Oro de France Football son los dos premios más reconocidos que se otorgan en el fútbol profesional y, en la última edición de cada uno designaron a dos futbolistas distintos como los mejores del mundo: Robert Lewandowski y Lionel Messi. Ante esto, el delantero del Bayern Munich se animó a responder cuál es el galardón más importante en su opinión.

“He estado pensando últimamente en los premios The Best y Balón de Oro. He llegado a la conclusión de que el premio de la FIFA sí importa más. En el Balón de Oro solo votan periodistas, no hay una verificación clara”, explicó Lewandowski en el medio polaco ‘Pilka Nozna’.

De esta manera, la figura polaca dio a entender que el Balón de Oro está mejor posicionado, pero el reconocimiento de The Best lo enorgullece mucho más porque suele ser parte de una trabajo de muchos años y es elegido por las entidades especializadas en fútbol.

Lewandowski es consciente de la edad y que la veteranía le respira muy cerca: “Mi cuerpo no me manda señales de que mi mejor momento físico ya haya llegado. Tengo mejores resultados en las pruebas de rendimiento ahora que el año pasado. Parece que mi mejor forma aún está por llegar, me siento mejor que hace dos años”.

A quien sí lleno de elogios fue a Karim Benzema: “Karim tiene 34 años y todavía está progresando, es un gran reconocimiento para él. No sé cómo entrena o qué hace, pero demuestra que a esta edad se puede ser un delantero superior y mostrar constantemente cosas nuevas”.

Por último, comentó sobre la figura de Eriling Haaland y el presente como delantero en Europa: “Es un tipo de jugador diferente a mí. Es fuerte, rápido, físico. Su juego se basa en eso. Tengo cualidades diferentes. El hecho de que alguien tenga un gran potencial no significa que se convertirá en una estrella durante muchos años. Pero, por supuesto, es un gran jugador y es un placer verlo”, indicó.