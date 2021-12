Robert Lewandowski es frío en el área y con esa misma frialdad tomó las palabras de Lionel Messi, quien le ganó la disputa del Balón de Oro. Al parecer el goleador no creyó el discurso del argentino y el mensaje dedicado a la revista France Football para que le entregara un trofeo al polaco por lo que hizo en la temporada 2020.

El argentino sorprendió con un discurso en favor de su colega durante la ceremonia de premiación. “Es un honor pelear con Lewandowski, fuiste el ganador del Balón de Oro del año pasado y France Football te lo debería dar. Fuiste justo ganador, tendrías que tenerlo en casa también”, dijo Leo.

Estas palabras no convencieron al goleador de Bayern Múnich quien mostró su disconformidad durante la gala. Días después el polaco ha reafirmado su postura en el programa Moc Futbolu de la cadena polaca Kanale Sportowym. “Quisiera que sea una declaración sincera de un gran jugador y no solo sean puras palabras”, fue la traducción que hizo Sonja Magdalena Güento para diario Olé.

Robert Lewandowski: “Estuve triste más de dos días”

El goleador polaco señaló, además, que Lionel Messi no le dijo nada esto cuando estuvieron cara a cara en la gala. “Sólo pudimos intercambiar unas pocas palabras, pero me parece que todos estábamos más absortos en nuestro grupo de amigos y familia, no se podía lograr hablar con todos”, agregó Lewandowski.

“Yo respeto cómo juega Messi, lo que él logró, pero bien adentro sentí una tristeza que no fue solo un día o dos, sino bastante más. Estoy contento que no nos tocara un partido en este tiempo”, contó el goleador bávaro quien todavía conserva la bronca por perder ante el argentino.

