Luego de la entrega del Balón de Oro 2021 a Lionel Messi, mucho se especuló de la relación entre el argentino y Robert Lewandowski, otro de los favoritos para el galardón. Es por eso que el encuentro entre Argentina y Polonia en Qatar 2022 concitó la atención de hinchas en todo el planeta.

Y los cracks no fallaron en cumplir las expectativas. Con la tarea de colaborar en las labores defensivas, Lewandowski chocó un par de veces con Messi y las cámaras de la transmisión televisiva captaron un breve diálogo entre ellos.

Durante el partido 😒

Luego del partido 😌



El cruce entre Messi y Lewandowski, una de las postales del día en #ARG 2 - 0 #POL.#CatarEnDIRECTV pic.twitter.com/SgytuFgtUV — DSports (@DSports) November 30, 2022

Ya con el Mundial terminado y con Argentina consagrada como selección campeona, Robert Lewandowski se animó a hablar sobre su breve diálogo con Lionel Messi en una entrevista con Mundo Deportivo.

“Solo puedo decir que fue una bonita conversación. No quiero explicar sobre qué hablamos, pero fue un diálogo encantador. Sabía que incluso después de haber perdido el primer partido contra Arabia Saudita, Argentina era la gran favorita para conquistar el título”, señaló ‘Lewa’.

Dejando atrás el entredicho que tuvieron en el 2021, donde Lewandowski había señalado que los deseos de Messi hacia él (de haber sido el polaco el ganador del Balón de Oro) eran palabras vacías”, el delantero del Barcelona afirmó que el ‘10′ del PSG merece el Balón de Oro del próximo año tras salir campeón mundial.

“Hay quizá un jugador más que juega en el mismo club, pero solo hay una Copa del Mundo que decide quién lo va a ganar esta temporada y Leo está ahora en la primera posición con seguridad, por lo que ha conseguido, que significa todo para él. Ahora puede disfrutarlo”, expresó.

Lewandowski, incluso, indicó que le gustaría jugar algún día al lado del argentino. “No depende de mí. Por supuesto, vemos que ahora juega más como un ‘playmaker’, quizá marca menos goles y da más pases a sus compañeros, aunque los sigue marcando. Pero comparando con otros tiempos, ahora es el futbolista con el que cualquier delantero soñaría jugar a su lado ”, añadió.

¿Qué dijeron Messi y Lewadowski de su encontrón durante el Mundial?

Esta no fue la primera vez que le preguntaron a Lewandowski sobre su choque con Messi. En la conferencia de prensa después del partido, el delantero polaco dijo esto: “¿Mi conversación con Messi? Tuve que defender mucho hoy, especialmente contra Leo. Fue un pequeño duelo divertido, pero todo está bien. Argentina tiene un gran equipo y es uno de los favoritos” .

“Llegué a cruzarme con Messi y fue muy raro, sí. Estaba defendiendo en el centro del campo y yo sabía que tenía que ayudar al equipo”, añadió.

Messi fue aún más reservado. “Respeto a todo el mundo, tanto dentro como fuera de la cancha. No hay problema. Él no habla español y a mí me enseñaron que todo lo que pasa en la cancha, se queda en la cancha, que todo lo que pasa en un vestuario queda adentro del vestuario. De mí no va a salir algo de la intimidad”, expresó.