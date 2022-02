El periodismo deportivo nacional está nuevamente de luto, esta vez por el deceso del destacado periodista deportivo Robert Malca, quien falleció la noche del sábado 12 de febrero.

Malca gozó de una larga trayectoria periodística en televisión, radio, prensa escrita y medios digitales, por lo que era muy respetado por sus compañeros de profesión, los cuales hicieron uso de sus redes sociales para darle el último adiós a su colega.

“Ha partido un gran amigo con el que siempre me encontraba en los estadios, fiel hincha del Deportivo Municipal y sobre todo una gran persona a la que siempre guardé respeto y admiración. ¡QEPD Robert Malca!”, publicó el polémico Silvio Valencia

“Hoy nos dejó Robert Malca, amigo y colega. Su humildad y sencillez lo caracterizaron siempre. Fanático de los deportes y la música. Descansa en paz”, publicó el narrador de GolPerú, Jaime Guerrero.

“Qué terrible ver partir colegas tan solidarios y jóvenes. Descansa en paz, Robert Malca. Los mejores recuerdos de cada cobertura compartida. Mis respetos siempre y gracias por tan buena onda siempre. Abrazo al cielo”, publicó a su turno Pedro Canelo.

“Aunque no tuve oportunidad de trabajar con él ni conocerlo más allá de un programa virtual, bajo su conducción, en el q estuve como invitado, me sumo a las condolencias a familiares y amigos de Robert Malca, periodista deportivo cuya prematura partida me llena de tristeza. QEPD”, suscribió Eddie Fleischman.

Robert Malca fue despedido por colegas y amigos. Foto: Captura.

Asimismo, un sinnúmero de instituciones reconocieron el trabajo de Robert Malca y se despidieron de él, entidades como el IPD, la FPF, canales de televisión como GolPerú y equipos de fútbol como su querido Deportivo Municipal.

La @TuFPF lamenta profundamente el fallecimiento del reconocido periodista deportivo, Robert Malca.



Expresamos nuestras más sentidas condolencias y mucha fuerza a sus familiares y amigos.



¡Un abrazo al cielo, Robert! 🕊️ pic.twitter.com/QDJL2XGRhM — Federación Peruana de Fútbol (@TuFPF) February 13, 2022