La situación de salud de Roberto Chale ha hecho que tanto hinchas de Universitario de Deportes como de Alianza Lima se unan para apoyarlo. En es sentido, el cuadro ‘íntimo’ hizo una importante publicación, solicitando que los aficionados blanquiazules se pongan la mano al pecho para ayudar al legendario futbolista peruano.

“¡Unámonos todos! Apoyemos a Roberto Chale” , inicia el post en el que Alianza Lima solicita donantes de sangre para el exjugador y director técnico de Universitario de Deportes, quien fue intervenido quirurjicamente el último domingo.

“Roberto Chale viene luchando por su vida y necesita la donación urgente de sangre tipo O+. El lugar es el Banco de Sangre del Hospital Eduardo Rebagliati, en Jesús María”, añadieron.

Pese a que Chale es considerado como un icono de Universitario de Deportes, la hinchada de Alianza Lima siente un gran respeto por el exjugador. Cabe recordar que el ‘Niño Terrible’ fue entrenador de los íntimos por un breve tiempo en el año 2005.

Hija de Chale niega haber recibido apoyo de Universitario

Ya son varios días que Roberto Chale se encuentra internado y, al parecer su condición se ha ido deteriorando. En ese contexto, trascendió la noticia de una supuesta donación por parte de Universitario de Deportes para el exjugador, algo que su propia hija se encargó de desmentir.

“Todo este tiempo me he mantenido en silencio, pero ya me parece injusto leer que el señor Jean Ferrari ha salido a decir que nosotros no aceptamos la ayuda que el club ofreció”, inició en una publicación en redes sociales.

“Le debería de dar vergüenza mencionar eso, primero porque a él no le nació, mi madre conversó con él y al momento de darle una respuesta lo hizo condicionando que nadie debía enterarse de ese dinero que querían donar, ya que hay muchos jugadores con problemas de salud que quisieran entrar en cola para que el club los apoye”, añadió.

“Esas fueron sus palabras, no contento con eso ofreció una suma de 20.000 soles como última y única ayuda, con la condición de que si esto se filtraba, nos podrían demandar por 150.000 soles, mi padre en ese momento estaba siendo dializado en una clínica local”, sentenció.

Hijos de Roberto Chale desmienten apoyo de Universitario y Jean Ferrari. Foto: Captura.