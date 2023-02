No lo olvidan. Roberto Chale pasa por un delicado estado de salud desde setiembre de 2022, el ídolo crema ahora ha perdido una pierna, tal como lo confirmó su hijo en un informe emitido en ‘La banda del Chino’.

“ Ahora le han amputado una pierna , es dolorosísimo para mí, para él. Hoy que lo fui a ver me dijo ‘cómo fue el accidente’, me dejó helado, no sabía qué decirle. Me quedé mudo”, expresó Roberto Chale Jr., hijo del exfutoblista.

Además, se reveló que se realizará un partido benéfico entre Once Machos y Embajadur, cuyos fondos serán destinados en su totalidad para la pronta recuperación del ídolo crema.

El encuentro se realizará el jueves 2 de febrero a las 6.00 p.m., en el Estadio Municipal de La Molina. Las entradas están a la venta haciendo click en el siguiente link.

Roberto Chale: ídolo crema recibirá apoyo económico tras perder una pierna. Video: América TV

Hijo de Roberto Chale revela delicado estado de salud de ‘Niño Terrible’

En setiembre de 2022, Roberto Chale Jr., hijo del popular ‘Niño Terrible’ confirmó la grave situación del querido exfutbolista y exentrenador de la ‘Blanquirroja’ quien en aquella oportunidad tenía cuatro días internado en la Clínica Angloamericana, donde su caso es analizado por una junta médica.

“Gracias a Dios, mi padre está en buenas manos, está internado por un tema que no le irriga la sangre en sus piernas (trombosis). Entonces está taponeado y le ha generado un percance fuerte. Los doctores lo están preparando para poder operarlo”, contó el hijo mayor del exjugador.

Precios de las entradas del encuentro benéfico para la recuperación de Roberto Chale.

TE PUEDE INTERESAR: