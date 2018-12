Se disculpa. El ex DT Roberto Chale salió al frente tras el polémico comentario que le soltó a la conductora de TV, Talía Azcárate durante la ceremonia de Premiación de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP).

Roberto Chale llevó muy lejos una broma que le hizo a Talía Azcárate por su pasado en las canchas de fútbol (Es deportista profesional del balompié) durante la gala celebrada el día jueves por la noche.

"Me cuenta el 'cabezón' que eras una buena jugadora", dijo. Ante esto, la conductora de Gol Perú quiso poner rápido el parche: 'Así es, en el verde, aunque ya he parado un poco'. Sin embargo, Roberto Chale agregó: "En todas las canchas"

Este comentario rápidamente llamó la atención y se volvió viral, condenando el doble sentido y la ofensa de las palabras a la conductora de TV, quien no solo tiene pareja hace meses, sino que también se encontraba presente en ese momento.

Roberto Chale y Talía Azcárate

Ante la avalancha de críticas, Roberto Chale optó por ofrecerle disculpas a Talía Azcárate de manera personal y en algunos medios de prensa. Según un mensaje enviado por la conductora de TV, el ex DT no dijo la frase con mala intención.

"Roberto Chale me ha llamado personalmente a pedirme disculpas, así como también lo ha hecho de manera pública en algunos medios. Me explica que antes de subir al escenario Ramón Mifflin (que trabaja conmigo) le había comentado: "No sabes cómo juega. Ha sido futbolista profesional"", se lee en el mensaje enviado por Talía Azcárate en redes sociales.

Por ese motivo, la conductora de Gol Perú decidió dejar todo el asunto y le pidió a sus seguidores hacer lo mismo. Talía Azcárate comentó que no quería hablar más del tema y le deseó a todos una Feliz Navidad.

"Terminó llevando el comentario /broma, por el lado que no debía. No hubo una mala intención de su parte y estaba muy apenado por haberme incomodado cuando yo estaba haciendo mi trabajo en la Gala de los premios. Tema aclarado y disculpas aceptadas. Aquí cerramos el tema ¡Felices fiestas para todos!", finalizó el mensaje de Talía Azcárate en Instagram.