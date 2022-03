APÓYAME CHORRI. El recordado volante de la selección peruana Roberto ‘Chorri’ Palacios recordó la primera vez que se encontró con su imitador Walter Ramírez ‘Cachito’, esta vez en una divertida conversación con ‘El Tío Lisuratás’ del JB en ATV.

“Anteriormente me picaba. Me imitaba algo que no era, era exagerado mi causa, hasta que un día lo encontré en el Rímac, lo encontré en mi club”, manifestó el exvolante de la selección peruana, Sporting Cristal y Cruzeiro de Brasil.

El Chorri manifestó que en dicha ocasión, Ramírez se le acercó para pedirle una foto. “Lo agarré del cuello y de ahí el hombre se puso ‘sedita’, ya tuvimos una buena relació como amigos”, reveló.

El Chorri Palacios añadió que con ‘Cachito’ después de ese primer encuentro, varios años después llegaron a trabajar juntos en eventos con una empresa.

TROME | El Chorri Palacios cuadró a Cachito. (JB en ATV)

‘CACHITO’ NO QUERÍA REUNIRSE CON ‘EL CHORRI’

Durante el divertido segmento, Walter Ramírez confesó que no quería reunirse con Roberto Palacios; pero un periodista le insistió. “Me llevó un periodista (al Rímac), un periodista me dijo te vas a enfrentar con ‘el Chorri’ ‘No ahí nomás’, es que un día se había pasado de largo”, reveló el actor cómico.

Walter Ramírez también afirmó que solo leía los guiones que le hacía su jefe, en clara referencia a Jorge Benavides y todo no pasó de una divertida anécdota en este esperado sketch con Roberto ‘El Chorri’ Palacios, en JB en ATV.





