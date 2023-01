Roberto Guizasola solía tener la sonrisa a flor de piel. El ex lateral derecho siempre jugaba bromas, posee infinidad de anécdotas con su hermano Guillermo y a nivel social hasta firmó un convenio con la UCAM de España para becar a jóvenes talentos. Sin embargo, se ha conocido que tendría una faceta opuesta, una no muy correcta ya que ha sido demandado por la madre de sus dos hijos quien alegra que el ex jugador no cumple sus obligaciones tanto económicas como las de un buen padre.

Según Andrea Oliveiros, madre de los dos hijos de Guizasola, el ex defensor de Alianza Lima, Juan Aurich y otros clubes nacionales desde hace seis años no ha cumplido con el acuerdo del pago de 2 mil dólares mensuales, que firmó en el 2014 y por la que debería a la fecha 124 mil dólares. Además, según la joven, el protagonista se “ha olvidado de sus hijos en fechas especiales como los cumpleaños y las Navidades” .

Roberto Guizasola tiene hoy 38 años y hace dos dejó el fútbol profesional. Su historia en este deporte arrancó en Alianza Lima a donde llegó para formar parte de la categoría 1984. En el club íntimo formó gran amistad con Paolo Guerrero y Jefferson Farfán y luego vio como ambos se marcharon al extranjero.

Roberto Guizasola jugó junto a Jefferson Farfán y Paolo Guerrero la categoría 84 de Alianza Lima. (Foto: Agencias)

Con la ‘Foquita’ ahorraban soles y se compraban un pollo a la brasa, mientras con el ‘Depredador’ caminaban toda la Avenida Arequipa hasta Barranco comiendo ‘caramandunga’. El camino de Roberto pasó también por clubes de provincia y el ‘arte’ para convencer entrenadores y compañeros se volvió una costumbre.

La amistad entre 'Cucurucho' y la 'Foquita' es una de las más fuertes en el fútbol

Un ejemplo fue cuando libró un castigo de Franco Navarro con el que coincidió en Juan Aurich. Guizasola demoró en volver a Chiclayo, tras unas horas libres que le dio el DT para asistir a un bautizo, y lo solucionó de manera emotiva. El lateral le mostró a su entrenador una foto cuando este tenía 20 años y lo cargaba en una reunión familiar en Puente Piedra. Navarro no contuvo el llanto y hubo amnistía.

El ex marcador derecho es un tipo peculiar y creador de frases inolvidables. La famosa “Tócame que soy realidad”, fue su inspiración. En una reunión junto a Reimond Manco se la lanzó a la pareja del delantero tras decirle “Ya me miraste, ahora tócame que soy realidad” . Todos rieron, pero la chica usó eso para aumentar su fama diciendo que había sido Manco quien se la dijo.

En la cancha, Roberto Guizasola fue un jugador con buena proyección, correctos centros, y hasta algún gol como el que marcó en 2015 por el ‘Torneo del Inca’ con Alianza Lima ante San Martín. En su palmarés hay ocho títulos, siete de ellos con los blanquiazules y uno con Aurich en 2011, ganándole la final justamente a los íntimos.

Un tipo excéntrico como pocos, Guizasola llegó en burro a entrenar cuando jugaba en Sport Huancayo

Las excentricidades de ‘Cucurucho’ fueron varias: desde hacerse conocido como ‘Tony Montana’, personaje de Al Pacino en la película ‘Caracortada’, de la que es fanático, hasta llegar en un burro a entrenar cuando jugaba en Sport Huancayo. Montado en ‘Toronjo’, Guizasola dejó a sus compañeros del ‘Rojo Matador’ sorprendidos.

En el lado social, para enero del 2020, Roberto fundó ‘La Casa de Alejita’ , una ONG dedicada a ayudar a chicos de bajos recursos con el objetivo de formarlos, brindarles educación y apoyarlos en lo que más los apasiona: el fútbol. El proyecto inició con doce jóvenes y hoy el número ha aumentado.

Roberto Guizasola hace que los chicos no solo practiquen fútbol, sino además vayan al colegio y aprendan talleres

Con ayuda de Jefferson Farfán y Paolo Guerrero entre otros, los chicos pueden estudiar en un colegio aliado, acuden a clases de fútbol y talleres complementarios de música, lectura y otros idiomas . Se les forma para cuando la vida les lance desafíos y retos y le muestre su rostro más duro.

Ese que hoy, Roberto Guizasola mira de frente y que para bien de lo que fue su carrera, de sus acciones y de su conciencia, debe aclarar.

