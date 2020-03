Roberto Guizasola podrá haber dejado el fútbol, pero nunca la chispa. Esa sonrisa en su rostro que lo hace distinto. Por donde va siempre contagia su alegría. Por algo ‘Cucurucho’ es el futbolista del ‘millón de amigos’...

Roberto, fuiste invitado de honor en el avant premiere de la película ‘El 10 de la calle’...

Sí, fui un privilegiado.

¿Te gustó?

Me encantó. Me siento orgulloso que dos hermanos como Paolo Guerrero y Jefferson Farfán hayan hecho su película así yo no salga. Ellos fueron mi motivación. No se han dado cuenta, pero los admiro y siempre he querido ser como ellos.

¿Qué te marcó del filme?

El papel que jugaron sus madres. La labor de doña ‘Peta’ y doña ‘Charo’ fue fundamental en sus carreras, en sus vidas.

‘Cuto’ Guadalupe se quejó porque no salió en ella...

Le voy a mandar entradas para que la vea con su cancha y gaseosa, incluso hasta para que vea el ‘Rey León’ ja, ja, ja.

¿Se picó ‘Lucho’?

Él va a salir en la segunda parte, te la suelto en primicia ja, ja, ja. ¿Sabes por qué no salió?

¿Por qué?

No encontraron un actor que haga su rol por lo grandazo que es ‘Cuto’...

¿Te quedas con la película de Paolo o la de Farfán?

Ninguna, la mejor será la del ‘Cucurucho’ Guizasola...

¿Te animarás a hacerla?

Paolo y Farfán son mi motivación, mi ejemplo. Grabaré en Puente Piedra y en ella sí saldrá ‘Cuto’ Guadalupe, conmigo tendrá un lugar.

¿Manco estaría?

Sin duda y con las frases: ‘Tócame que soy realidad’ y ‘Agárrame que desaparezco’. Mi cinta sería una serie para que salgan todos los personajes.

Roberto Guizasola anuncia retiro de las canchas de fútbol

¿Qué pasa con Jean Deza?

Es un jugadorazo, un tipo muy especial, buena persona que necesita amor, comprensión y ternura. Es como el ‘Ave Fénix’, de las cenizas vuelve a renacer.

¿Extrañas el fútbol?

Sin duda, me da mucha nostalgia. Me puse a ver el partido de Boys con la ‘U’, tenía ganas de estar ahí jugando. Es un privilegio jugar, por eso hay que disfrutarlo y darse íntegro en todo momento.

¿Harás tu partido de despedida?

Será el 27 de diciembre en el estadio Municipal de Puente Piedra.

¿Qué jugadores estarán?

Guerrero, Farfán, Advíncula, Rinaldo Cruzado, Yotún, Paolo Hurtado, ‘Cuto’, ‘Pana’ Tejada, Waldir Sáenz, Jayo, ‘León’ Zambrano, Wilder Cartagena, José y Jorge Soto, y muchos más.

Puras estrellas...

También Franco Navarro, mi tío Guillermo La Rosa y me gustaría tener a Teófilo Cubillas, todos son de Puente Piedra. Julio César Uribe no puede faltar. Será un evento A-1.

¿Por qué en Puente Piedra?

Es mi casa, mis raíces, con mi gente. Será un evento a precios populares. Lo recaudado irá para la ONG ‘Corporación RG’ y la casa hogar ‘Alejita’, donde vivirán 18 niños becados de bajos recursos económicos con todo cubierto. Ese fue el legado que me dejó Constantino Carvallo con los Reyes Rojos, lugar de donde yo salí.

Muchas gracias por tu tiempo...

Gracias a Trome por venir a conocer la casa hogar ‘Alejita’, en Puente Piedra, donde siempre serán bienvenidos. Gracias por su apoyo, yo también soy como Trome, del pueblo.

VIDEO RELACIONADO

Cuto Guadalupe resentido con Jefferson Farfán por no mencionarlo en su película