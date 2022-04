Roberto Martínez se ha sentado en la mesa de ‘La Fe de Cuto’, el ídolo de Universitario volvió a encontrase, después de muchas lunas, con Luis Guadalupe para revivir algunas memorias como aquella en la que el soltero más codiciados no pudo competir en las artes amatorias con un mítico José Luis ‘Puma’ Carranza, una anécdota imperdible ¡Mira el video!

El gran conquistador Roberto Martínez, quien llevó al altar a Gisela Valcárcel y tuvo mediáticos romances con la Miss Perú, Viviana Rivasplata, las actrices Vanessa Terkes y Pierina Carcelén hasta la chica reality Melissa Loza. Tuvo que reconocer ‘que le tocó perder’ luego de ver a su capitán jugar su mejor partido en el ‘ring de las cuatro perillas’.

‘Cuto’ Guadalupe aprovechó el juramento de ‘La Fe de Cuto’, y pidió al popular ‘Giselo’ que confiese una anécdota legendaria en Universitario.

¿Roberto cuenta esa historia con Chemo del Solar y el ‘Puma’ Carranza?

En ese tiempo ‘Chemo’ ya jugaba en Chile. Solteros todos, siempre poniendo el parche por si acaso. No vaya a ser que se amargue la de hace 20 años, porque a veces se amargan

Sí, sí, sí, es verdad...

Habíamos jugado un domingo y ‘Chemo’ tenía una amiguita y ya pues fuimos con la amiguita para ‘conversar’. No tomábamos, tú sabes que ‘Chemo’ no toma, no fuma, no baila pegado, nada...

Es verdad ja, ja, ja.

Bueno fuimos ahí y empezó la cosa pues, nosotros dijimos: ‘ya pues, nosotros mismos somos’. Y mi compadre (Puma) hizo la de ‘Superman’ en la cabina de teléfono. Hizo así (Mueve las manos) y se sacó todo. Ese también es un ‘abusivo’ ¿Si o no?

¿Oye tú crees que ‘Chemo’ y yo? ¡Nada! Oye nosotros nos mirábamos (mira hacía sus piernas) y mirábamos a mi compare, mis respetos...

El ‘Ruggeri’, el ‘Ruggeri’ ja, ja, ja...

Pobre chica. No sé de dónde sacaba fuerzas mi compadre, era malabarista, le hacía la de acá (agita las manos) y nosotros lo mirábamos. Nosotros nada. En ese tiempo no estaba con Carmen, no vaya a ser que le pegue.

No claro, eso fue hace tiempo.

Mis respetos con mi ‘compadre’. Mira, la verdad es que la vergüenza nos opacó. Para que te voy a mentir. Nos quedamos así, con los chimpunes puestos.

Roberto Martínez confiesa quién lo lleva a Universitario

¿Como te inicias, mi hermano en el fútbol? ¿Cómo empieza tu historia’

Yo estudiaba en La Salle era esa época primer grado mi compañero de salón era Tito Chumpitaz, el hijo de don Héctor Chumpitaz y un día en el recreo su papá había venido de México y me invita para ir al ‘Lolo’ yo tenía 6 años, mi viejo me llevo a mí y a mi hermano y yo me quedé hasta los 17 que me fui al colegio San Agustín becado para estudiar.

¿Becado?

Sí. Becado con yapa, porque cuando fui al padre le dije padre yo venía del Mariscal Domingo Nieto un colegio en Magdalena y cuando fui vi los cursos le dije: “Padre y como voy a hacer acá”. Me respondió; “Tú no te preocupes compadre, tú juega fútbol, estudia y apruébame tales cursos” y así fue, me apoyo bastante campeonamos en segunda división subimos a Primera y campeonamos después en primera con un equipo nuevo prácticamente Jaime duarte y 10 chicos.

El día que la policía pensó que lo estaban secuestrando sus compañeros de Boys

“Un día la policía nos paró y no entendíamos qué había pasado. La policía pensaba que me habían secuestrado. Firme. Es una historia verdadera. Nos íbamos a entrenar con Revelino Carassa, Barrios, Becerra, Huamán y Huevillo, íbamos por El Rímac en el carro de ‘Tato’ Pedraglio y la policía nos intervino con dos carros y sacaron metralletas, nos bajaron del carro y nos tiraron al suelo. Y la policía me dijo que habían recibido información que me estaban secuestrando. Y Barrios le dice a Huamán, qué paltas eres. Jajaja. Que abusivos son”.

