Ser un galán de la pelotita no siempre ha sido una tera fácil para Roberto Martínez. El ídolo de Universitario de Deportes confesó, en la última entrega de su entretenida entrevista en La Fe de Cuto, aquel esperado episodio con la pareja de Viviana Rivasplata, el arquero argentino Eduardo ‘Pato’ Domínguez, cuando coincidieron como compañeros en Sport Boys del Callao.

Roberto Martínez se había convertido en la envidia de todos los hombres del Perú, tras casarse con Gisela Varlcárcel en 1995 en una boda de ensueño para 2 000 invitados, pero la alegría de esa celebración no duró mucho tiempo y en menos de dos años se rumoreaba que el futbolista viajaba a Chiclayo para ver a la Miss Perú, que en ese tiempo había retomado su relación con el fornido y temperamental arquero argentino.

‘Cuto’ Guadalupe, pidió que le contara aquel secreto encuentro que tuvieron ambos ‘Gallos’ cuando el jugador fue contratado por Sport Boys en 1997. “ ¿Cuando tú llegas, te encuentras con el ‘Pato’ Domínguez, fue así? ”, preguntó el exjugador por ese tenso momento.

Roberto Martínez sobre ex de Viviana: “Uy, ese pega duro”

“ No, no fue así. Cuando yo llego al Boys los arqueros era Jhonny Vegas y ‘ Chiquito′ Flores . Chibolos los dos. En la quinta fecha del campeonato me llama Antonio Cuba (Presidente del club) y me dice vamos a contratar al ‘Pato’ Domínguez , que había sido el ex de Viviana. Yo seguía casado con Gisela, pero ya se había armado un tema con ese asunto. Me preguntó: ¿Tienes algún problema? Para nada le dije, porque le voy a cortar la chamba alguien... ”, señaló ‘Robert’.

Pero el exesposo de Gisela Valcárcel confesó lo que realmente pensaba mientras hablaba con el titular del cuadro rosado. “ Yo decía por dentro, ‘Ese sí pega duro’ y estaba más grande. Uy dije. Pero no podía decir que no, así es que lo contratan y el encuentro fue en la primera concentración ”, contó Martínez en un momento recordado hasta hoy por sus excompañeros.

Roberto Martínez: “Me descuidé y me agarró por detrás”

“Ya sabía que llegaba y en el almuerzo me senté al lado de Rivelino Carazas, que estaba grandazo en zambo, ‘Chiquito’ Flores, Vivito Reyes, el ‘Chino’ Huamán y todos los ‘pirañitas’ que le decía yo. Estábamos terminando de comer, cuando me descuido, y siento una mano en la espalda. Era él: ‘ Cuando termines podemos conversar, voy a estar sentado allá’, me dijo. Sí claro, le respondí ”, cuenta el exvolante rosado la misma expresión de susto de aquel día.

Roberto Martínez se quedó impreisonado por los grande que era su rival de amores y compoañero del Boys (Foto: GEC)

La reacción y el morbo de los compañeros de su mesa no se hizo esperar. “ La gente me dijo: Blanco, ni te preocupes nosotros nos sentamos ahí al frente. ‘Huevillo’, uno de los trabajadores del Boys, cargaba siempre un cuchillo de cocina y me dijo: tranquilo aquí tengo a mi ‘Puritano’, solo no te sientes su costado, sienta al frente. Si te quiere chapar, todos saltamos ”, relató cada segundo de ese tenso momento donde ningún jugador de su mesa se levantó después de almorzar.

Roberto Martínez y Pato domínguez frente a frente

“ Entonces cruzo y me siento con él. Yo no lo conocía, se presenta ‘Soy Eduardo...”. Creo que había regresado con Viviana en ese momento. Me dijo: ‘Yo creo que tú no has tenido la culpa, quiero que lo sepas. El señor Cuba me ha dicho que tú estás totalmente de acuerdo…’ . Yo no estoy de acuerdo, ni en desacuerdo, yo no puedo decirle a nadie a este contrátalo y a este no”, relató con vivo entusiasmo.

Luego apuntó cómo terminó el difícil momento. “ Quiero que estés tranquilo y puedas decirle a tu gente que se ha quedado a ver, que les no va a pasar nada. Así, de frente me dijo. Yo le respondí: Siempre nos quedamos después de comer ja, ja, ja. Nos reímos, me dio la mano y se fue”, narró con alivio como se resolvió el complicado polémico encuentro.

Luis Guadalupe reconoció que el diálogo siempre es la mejor salida y no es bueno hacerse idea de la actitud de una persona sin conocerla. “ ¡Qué¡ Cuto un día ese pata lo agarró al ‘Zorrito’ Portillo y lo masacró a puñetes. Al ‘Loco’ Dávila lo correteó todo Cantolao. El ‘Pato’ le lanzo una pelota en el entrenamiento, y el ‘Loco’ se queda parado, lo guapeó y Davila le saca la ‘fulera’. El arquero lo escuchó y empezó a corretearlo. ¡Qué abusivo!, ese día corrió más que el jamaiquino Usain Bolt. Si los mexicanos lo veían correr, ese día, lo volvían a contratar ja, ja, ja”, finalizó.

