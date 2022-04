‘La Fe de Cuto’ soltó la segunda parte de la entrevista a Roberto Martínez, en la que salió todo el aguadito de sus mediáticas relaciones amorosas. Sin embargo, uno de los datos que más llamó la atención, gira en torno a una de sus parejas menos conocidas.

Cuando ‘Robert’ tenía ya un amplio recorrido en las canchas del amor, bien entado en su base 4, se enamoró de Maricielo, de 21 años. De esa relación nació su hijo Joaquín, que es su adoración.

No obstante, la diferencia de edad sí tuvo incidencia en algunos aspectos del inicio de la relación , sobre todo cuando Martínez conoció a su suegro, que resultó menor que él. Así fue la tensa conversación que tuvieron cuando el señor le pidió que “lo acompañe a la farmacia”.

¿Y a Joaquín lo tuviste cuando tenías cuántos años?

Yo soy mayor que sus abuelos, o sea los abuelos de Joaquín son menores que yo.

Para que le des un consejo a ‘Puchungo’.

Compadre, no pierdas la esperanza, puchungo no pierdas la esperanza, en verdad.

Es verdad, todavía puede.

Pero a ver escúchame, felizmente con la mamá de mi hijo, que se ha casado incluso, me llevó así a las mil maravillas creo que Maricielo ha pasado a ocupar una parte importante en mi vida con todo el respeto del mundo, porque me ha dado también lo mejor de mi vida, mi hijo, entonces me llevo súper bien con ella, pero claro yo lo he tenido a Joaquín a los 47 años, no te digo, creo que los abuelos de Joaquín son menores que yo .

Cosas de la vida.

El tío (exsuegro) es juez penal, el hombre hace fierros, todos los días corre 6km y está armadito, bien pepa y en terno pues, es juez. Un día estaba en la sala, entra y me vio así: “Buenas tardes”, y no le voy a decir señor, si yo soy mayor. Él me dice “hola”, con su maletín lleno de expedientes, “el próximo en ese maletín soy yo”, dije.

Claro es un juez ranqueado allá en Chiclayo.

Es juez de sala penal, entonces salió a los dos días me volvió a ver y Maricielo tenía en esa época 21 años pues.

Ay diosito.

Imagínate si yo me pongo en el lugar de él.

Aparte con tu trayectoria.

Mi currículo, me vuelvo loco. Hasta que un sábado ya no se aguantó y me dijo: “Un favor, me puedes jalar a la farmacia” , uy esa de la farmacia, dije: “ya me cag...”. Fuimos en mi camioneta, además había un solazo, yo estaba con mis lentes.

Como siempre.

Me dice: “Estoy viniendo acá recién y me encuentro con la novedad de Roberto, pero a mí nadie me dice nada, cuéntame a ver qué está pasando”. Yo soy mayor que él.

Ah tú eres mayor que su papá.

Claro, entonces yo digo: “Se ha puesto su cinta de juez, cree que estoy en el banquillo”, yo lo aluciné así pues. Le digo: “Mire, la verdad que recién nos estamos conociendo, y bueno no te voy a negar, no tengo una bolita mágica para saber qué va a pasar”.

“Yo estoy bien preocupado”, me dice. “No solo me preocupa la diferencia qué hay entre ustedes, sino me preocupa un poco tu pasado y tus cosas”. Yo le digo que todos tenemos pasado, le digo tú también no creo tu esposa haya sido tu primera novia. “Estoy con ella hace como 25 años”, me dijo…En eso sale Maricielo y me salvo.

Salvado por la campana.

Claro, pero es obvio que te preocupas pues, a ver tu hija mujer no se, ponte que me llame Flavia (hija de Melissa Loza) y me diga papá te presento a mi enamorado ah ya chévere, y es el Puma.

Jajajajajajaja.

La mato, lo mato al Puma, que me presente un tipo mayor así. no debe ser fácil. Y bueno, ahora tengo una relación con la familia, alucinante, pero no puedes creer la calidad de relación que tengo, gracias a ella y gracias también a su pareja de ahora, a Fernando que tiene la capacidad para saber cómo es el tema y lo quiere mucho a mi hijo, o sea tengo súper buena relación.

Entonces, estás tranquilo eso es lo bueno.

Recontra.

