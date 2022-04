‘Cuto’ Guadalupe recibió a uno de los invitados más esperados de ‘La Fe de Cuto’, el ícono crema Roberto Martínez. Entre el sinfín de anécdotas que el exjugador de Universitario contó, estuvo la vez que recibió un merecido puñete por parte de un compañero.

Este compañero que se atrevió a golpear a ‘Robert’ fue nada menos que el ‘gringo’ Juan Carlos Zubczuk, aunque el mismo Martínez admite que el puñete que le dio en un avión de regreso a Perú, estuvo más que merecido.

Una anécdota con Zubczuk.

El único jugador que me ha pegado una vez en mi vida, de verdad ah, y que felizmente me tiró un puñete, digamos que en la cancha sabes que te peleas con todos y no pasa nada, pero de compañeros, fue el ‘Gringo’ Zubczuk. En una Copa Libertadores nos habíamos ido a jugar a Venezuela, pero felizmente cuando me pega logro desviar un poco la cara.

La sacaste barata.

Me pega en el avión.

¿Qué había pasado?

La verdad fue con justa razón. Veníamos de Venezuela, habíamos jugado con el Minervén, entonces si ganábamos pasábamos a la otra etapa de Copa Libertadores y venía el clásico, ese clásico famoso del gol de Nunes, entonces Markarián nos dice si ganamos en Minervén, se regresan y van los juveniles a jugar a Caracas, dicho y hecho nos regresaron en el aeropuerto de Caracas y se había malogrado el aire acondicionado, como 7 horas de espera con esos buzos que nos daban esa época.

Esos quemaban, un sancochado.

Que te daban un pezuñón. Un calor bravo, 7 horas en el aeropuerto. Estábamos en el dutty free, la gente aburrida, sudando, y de repente, miro al ‘gringo’ Zubczuck donde venden los perfume. El ‘gringo’ tenía unos brazos así, se acercaba donde la chica, le enseñaba el brazo y pedía perfume.

Para que lo vieran vendiendo la mercadería.

Lo llamo a Ronald Baroni y le digo: “Ronald, acompáñame”, me voy al puesto ahí donde estaba al costadito, agarro uno de esos test de los probadores y me echo acá y le digo: “Ronald, tu vas a olerme la mano derecha no la izquierda”, en la derecha me echo el perfume y la izquierda: “al fundillo, Cuto”, salió la mano como el hombre araña.

Uyuyuy.

Te lo juro y agarro.

Un concentrado.

Claro, me echo así, Ronald me huele la mano derecha y me dice: “Asu, que rico perfume”. El ‘gringo’ dice: “A ver” y yo le cambio la mano, le pongo la izquierda . El hombre, no me agarro en el aeropuerto, te juro me espero en el avión y me metió un puñete en la cara, en la cara ah, yo estaba pegado a la ventana que si yo no giro la cara.

Para amortiguar.

Me rompe la nariz o algo. La gente se asustó y se metió, lo agarraron entre 10. Después me dijo yo también te la hago, ya el hombre había perdido, le había tirado una telaraña, el único que me ha pegado ha sido el ‘Gringo’.

Terrible.

Hasta ahora el ‘Gringo’ está fuerte, gran amigo, lo tengo en mi equipo ideal de los que he jugado, de todas maneras.

La Fe De Cuto - Roberto Y Broma A Zubczuk Que Terminó En Bronca

El día que la policía pensó que lo estaban secuestrando sus compañeros de Boys

“Un día la policía nos paró y no entendíamos qué había pasado. La policía pensaba que me habían secuestrado. Firme. Es una historia verdadera. Nos íbamos a entrenar con Revelino Carassa, Barrios, Becerra, Huamán y Huevillo, íbamos por El Rímac en el carro de ‘Tato’ Pedraglio y la policía nos intervino con dos carros y sacaron metralletas, nos bajaron del carro y nos tiraron al suelo. Y la policía me dijo que habían recibido información que me estaban secuestrando. Y Barrios le dice a Huamán, qué paltas eres. Jajaja. Que abusivos son”.

