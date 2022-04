Roberto Martínez confiesa por qué se sentó en la pelota en el clásico

‘La Fe de Cuto’ tuvo como invitado estelar a Roberto Martínez, el último personaje que le faltaba entrevistar a Luis Guadalupe, en torno a aquella recordada jugada en la que se fue expulsado en un clásico.

Jayo Legario ya confesó que fue de manera muy violenta al balón y Alberto Tejada cambió la roja por amarilla al ver nuevamente la jugada. Solo faltaba la explicación de Roberto Martínez, quien se sentó en la pelota provocando la molestia de los aliancistas.

‘Robert’ confesó que esa acción fue una especie de venganza a algo similar que había hecho Paulo Hinostroza en un clásico anterior.

“No sé como no te rompiste. Ganábamos 1-0, pero en el clásico del 6-3, cuando ya íbamos 6-3, yo voy a marcar al ‘Churre’ (Hinostroza) y él hace el ademán de sentarse en la pelota. Nadie se acuerda de eso”, sostuvo Martínez.

“Cuando pasó a mi costado le metí un lapo, tú sabes que yo no soy de agredir a nadie, y le dije: “te la voy a cobrar en algún momento” y me la guardé. Y justo en esa jugada, el que me viene a marcar es el ‘Churre’, te veo ahí y para sacarle más ‘cacha’, doy el pase ‘bombeado’, ya ‘Cuto’ arréglate, me dije”, añadió.

Martínez recordó la importancia de aquel triunfo por 1-0 con gol suyo. “Lo mejor de eso fue después, cuanto te sacan la roja y reclamas con lisuras. Eso fue extraordinario. Pero fue un triunfo importante, veníamos mermados, sin el ‘Puma’, Alianza nos había ganado 3 de los últimos 4 clásicos, y ganamos 1-0″, sentenció.

“Un día la policía nos paró y no entendíamos qué había pasado. La policía pensaba que me habían secuestrado. Firme. Es una historia verdadera. Nos íbamos a entrenar con Revelino Carassa, Barrios, Becerra, Huamán y Huevillo, íbamos por El Rímac en el carro de ‘Tato’ Pedraglio y la policía nos intervino con dos carros y sacaron metralletas, nos bajaron del carro y nos tiraron al suelo. Y la policía me dijo que habían recibido información que me estaban secuestrando. Y Barrios le dice a Huamán, qué paltas eres. Jajaja. Que abusivos son”.

