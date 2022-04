Roberto Martínez el gran conquistador del fútbol peruano, tuvo una charla más que exquisita para ‘La Fe de Cuto’. El soltero más codiciado y capitán de Universitario de Deportes no pudo ocultar su áspero distanciamiento de la ex Miss Perú, Viviana Rivasplata, y sorprendió al aclarar cómo es su relación con el resto de sus exparejas sentimentales.

El un pasaje de la entrevista del excapitán crema reconoce que pudo haber hecho un poco más por su matrimonio con Gisela Valcárcel a quien agradeció el acercamiento, después de 11 años, para participar en el Gran Show. Sin embargo, no tuvo las mismas consideraciones para con su segunda exesposa.

“ Con Gisela bien, después de 11 años sin hablarnos fui al Gran Show y cuidaron todo para vernos en la pista de baile ese día. Estuve 12 semanas y me permitieron reencontrarme con alguien distinto por todos lados. Ella, Gisela, siempre ha sido bien obsesiva en sus cosas, en su chamba y me encontré con una persona más calmada, mucho más tranquila, linda en verdad ”, dijo Roberto Martínez con cierto tono melancólico al recordar su boda en la Iglesia Medalla Milagrosa y su fiesta en el ‘Muelle Uno’ para 2 000 invitados.

Roberto Martínez: ¿Cuál es la única ex con la que no volvió a hablar?

Luis Guadalupe, rápidamente, lo devuelve a la ‘línea de tiempo de sus amores’ y le recuerda su polémico romance y divorcio con otro ícono de la belleza en el Perú. “ Si claro, me divorcio y luego me caso con Viviana Rivasplata en el Gran Hotel de Chiclayo . Mira, te puedo decir que dentro de todo, con las parejas con las que he estado hasta hoy, salvo por una excepción, con las demás tengo comunicación fluida, súper bien, conversamos, tomamos un café, he ido a visitarlas ”, señaló refiriéndose a la Miss Perú.

Su excompañero en Universitario le hizo recordar que Viviana Rivasplata, en televisión nacional, le clavó la chapa de ‘Encantador de Serpientes’ una frase que le duele y lo acompaña hasta hoy. “ Escúchame, se lo dice a Jaime Bayly . Jaime es mi amigo, pero claro lo que pasa es que cuando tú dices, me casé con un ‘encantador de serpientes’ ¿O sea a quién encanté? Tuve que haber encantado a una serpiente, me imagino ¿no? Si vamos al trasfondo del dicho, creo que ella sola se está... ”, reflexionó el excapitán crema ante la sorpresa del buen ‘Cuto’.

Roberto Martínez contó toda suverdad en 'La Fe de Cuto' (Foto: GEC)

“ Ella sola se hizo el harakiri, pero la idea no era esa, claro ”, trató de excusarla Luis Guadalupe, quien luego le recordó que tuvo un par más de episodios controvertidos con la chiclayana. “ Siempre he dejado que hablen, una sola vez he contestado, lo hice porque mencionaron que había hecho una cosa mala para lograr un objetivo ahí y eso fue mentira. Me respondió la pareja de esa persona. El hombre estaba estresado, no tenía porqué involucrarse, menos sabiendo que yo no le había faltado el respeto a ella, solo aclare un tema ”, apuntó el ahora empresario.





TE VA A INTERESAR