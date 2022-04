La lista completa de los amores de Roberto Martínez es una incógnita, pues entre relaciones largas también tuvo algunos coqueteos, y más de un affaire con figuras famosas, como la que tuvo con la sensual Janet Barboza, a quien le brindó sus atenciones y particular forma de demostrar cariño durante una fiesta con piscina. El exfutbolista confesó en ‘La Fe de Cuto’ que ese recuerdo significó una amenaza de parte del conocido baladista Jean Paul Strauss.

La leyenda de la televisión, Gisela Valcárcel y la Miss Perú, Viviana Rivasplata, figuran entre sus relaciones más estables. A esta se suma su historia de amor con la ‘Guerera’ Melissa Loza. Luego, encadenaría relaciones de menor duración, pero no intensidad como la vivida con Vanessa Terkes, Rosa García o Peirina Carcelén.

Luis Guadalupe amparado en el juramento de ‘La Fe de Cuto’ puso contra las cuerdas a ‘Robert’ para saber si realmente tuvo algo con la popular ‘Rulitos’, Janet Barboza. “ Mira, con Janet, qué pasa, había un programa de Beto Ortiz, El valor de la Verdad, las respuestas a las preguntas son sí o no, pero después tú puedes en el desarrollo de la pregunta puedes explicar bien las cosas, eso me pasó. En el avance pegaron otra respuesta en la pregunta sobre Janet, donde yo hablaba de un hotel en la concentración de la ‘U’ y se armó un show ”, contó Roberto Martínez.

Roberto Martínez: “Me dijo que era cabro y que me iba a pegar”

Esa picardía del programa de Beto Ortiz le causó una llamada amenazante a su teléfono celular. “ Me quiso pegar ‘Fantasmagórico’, ¿Cómo se llama? Jean Paul Strauss . Después lo ampayaron de ‘profesor de billar’ ja, ja, ja. Yo le pedí disculpas públicas a él. Le dije que tenía toda la razón, pero igual el pata me saltó, me dijo que era cabr..., me dijo de todo y me amenazó con pegarme ”, reveló con la misma expresión que vivió en ese tiempo.

El ‘conquistador’ reconoció que no es peleador, pero aclaró. “ Tú me amenazas con pegarme o Loverita Ramírez y yo creo que me pegan, pero a Jean Paul Strauss, le puedo hacer la pelea, yo creo que sí ja, ja, ja . Me pareció bien que salga a defender ”, recordó.

Robetro Martínez: ¿Cómo fue su beso con Janet Barboza?

El popular ‘Cuto’ no se quedó conforma con esa respuesta y buscó ir más allá en ese recuerdo. “ A Janet Barboza la vi una vez en Piura , lo conté después, en el desarrollo de la pregunta y pucha estuvimos ahí en un concierto de las movidas de Janet y nos dimos un piquito, o sea un chau a la hora de despedirnos. Un beso, ya no sé cuántos y punto. No pasó nada más, pero un beso de dos personas mayores, solteras , no pasó nada más, fue en la piscina del hotel ”, dijo el capitán crema sin remordimiento alguno.

Pero lo que más recuerda Roberto Martínez fue la parodia que hicieron de ese episodio. “ Nos imitaron el JB Noticias, fue la muerte Jean Paul era ‘Yuca’, a mí me imitó Carlos Vílchez , a Gisela la imitó Mariela Zaneti, no sé quién a Viviana y a mi flaca. Había un integrante de talla pequeña que le decían ‘cortadito’ y lo pusieron de Vanessa ja, ja, ja. Unas mier... Extraordinario ”, recordó con humor.

Roberto Martínez: “Con Larissa Riquelme me pasó lo mismo”

En ese miso programa el popular ‘Giselo’ confesó que tuvo un episodio similar en ese mismo programa con otra figura mediática. “ Me pasó lo mismo con Larissa Riquelme . La pregunta era ¿saliste con Larissa Riquelme? y yo si salí con Larissa, pero salimos Larissa Riquelme, su hermana yo. Fuimos a comer a la Costanera, porque hicieron un comercial conmigo y los invité para que conozcan. Es más, había venido el novio, pero no fue a la cena. De ahí nos fuimos a Larcomar. Entonces cuando me preguntan eso, ¿Saliste con Larissa Riquelme? Yo les digo que sí ”, recordó.

