Roberto Martínez utilizó la segunda parte de su entrevista en ‘La Fe de Cuto’ para hacer un mea culpa en torno a su matrimonio con Gisela Valcárcel, uno de los más mediáticos de los años 90. El exjugador de Universitario de Deportes admitió gran parte de la responsabilidad del divorcio con la conductora.

Sin embargo, una de las cosas que más recuerda el popular ‘Robert’ es la vez en que Gisela se vengó llamándolo ‘perro’ a nivel nacional.

¿Cuántos años duró tu matrimonio con Gisela Valcárcel?

Con Gisela duró 3 a 4 por ahí, pero ahí en verdad, yo siempre lo he dicho, yo tengo mucha responsabilidad en esa separación, si no es toda de repente y en verdad si siento que teníamos absolutamente todo para poder mantenerla, triunfar, ser una buena pareja, pero como te digo, creo que habían ciertos detalles que hicieron que yo por ahí no me porte tan bien, lo asumo, lo tengo claro, y cuando ya quise reaccionar, ya tú sabes que eso no se perdona fácilmente. Entonces la expuse a cosas que no debí, lo reconozco y siempre lo he dicho. A raíz de eso, estuvimos 11 años sin hablarnos.

Tantos años.

11 años, pero mal, sin hablar, nunca nos cruzamos ,nunca hablamos, más ella en los primeros años me daba con palo. Un día me acuerdo me llamaron y me dijeron: “Vas a estar mañana en el programa de Gisela”, le digo no, “sí, dice que mañana va a estar Roberto acá con nosotros en el programa”, me contestaron. Yo pensé que me iban a llamar, y no me llamaban. Al día siguiente, ella dice: “Como he anunciado, hoy día va a estar en el programa Roberto, ese perro va a estar acá, lo voy a tener”.

Tú no entendías.

Yo decía “me va a hacer una llamada pues”, pero de ahí pensaba: no habían esos celulares como hay ahora, no había zoom, nada de eso. “El perro, el próximo bloque viene”, decía y yo pues pegado a Gisela y de repente viene el último bloque.

“Bueno, como les prometí acá viene ese perro de Roberto”, y entra un perro que se llamaba Roberto, ella lo carga y dice: “Acá está mi perro” .

Gisela Valcárcel una leyenda.

Te acuerdas del Ajá, era como decir el Trome ahora.

Ese era el todo.

Era el periódico más visto, claro era como Trome, ahora, es el más visto. Así, al día siguiente en el Ajá sale una foto de Gisela con un perro y la cara del perro era yo. Así pasó.

