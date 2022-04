Roberto Martínez y el palazo de Jessica Tejada por querer ‘irse de avance’

En la segunda parte de la entrevista a Roberto Martínez en ‘La Fe de Cuto’, empezó el aguadito serio y ‘Cuto’ Guadalupe pudo sacarle algunas historias de su faceta de conquistador, lo que lo convirtió en la envida de gran parte de varones peruanos.

Sin embargo, el popular ‘Robert’ no siempre fue el galán que conocemos ahora. En sus primeras andanzas tuvo que prender varias lecciones y algunas a palo limpio como la que le dio la voleibolista Jessica Tejada.

La historia tiene como contexto una fiesta en la casa de la que después sería conocida como ‘Provocación Tejada’. Ahí, Roberto entró a donde no tenía que entrar y recibió su merecido.

“Yo de chico paraba mucho con los chicos de Alianza, con Daniel Reyes, Escobar, Bustamante, era mi grupo de selección juvenil y con ellos iba a las fiestas. Me he encontrado hace poco con Jessica Tejada y a mí me gustaba, me parecía muy atractiva”, inició el excapitán ‘crema’.

“Un día en una fiesta, en la casa de ella en La Victoria, Jessica sube al segundo piso, ella dice que yo la vi subir pero mentira, a mí me dan ganas de ir al baño y subo. Abro la puerta y estaba Jessica, me mira y me mete un palazo: “Oye, conch...” y me empieza a corretear, se paró el tono, se metieron todos ”, sostuvo.

Las versiones de la historia varían de acuerdo a quien se le pregunte. Roberto asegura que quería ir al baño, mientras que, para Jessica, el exfutbolista tenía otras intenciones un poco más oscuras.

“Se armó un chongo y ya desde ahí la veía de lejitos nomas. Me metió un palazo, de los ganchos esos que eran de madera, me mentó la madre, de todo. Ya después conversamos y ella me dice: “Tú te has querido ir de avance, no te hagas el loco ””, añadió.

'La fe de Cuto' se ideó, nació y está creciendo para ustedes. Y no solo somos historias y relatos con aguadito, ayer hicimos labor social y la seguiremos haciendo, mi gente. Palabra de 'Cuto'. Ahora sigamos con Roberto Martínez, el capitán, símbolo de Universitario de Deportes, también un galán.

