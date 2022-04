Roberto Martínez y su venganza al Argentina de Caniggia robándole los buzos

‘La Fe de Cuto’ estrenó la segunda parte de la entrevista a Roberto Martínez, una en el que el aguadito se calienta por sus anécdotas dentro y fuera de la cancha. Una de ellas incluye una venganza contra jugadores de Argentina que los menospreciaron llamándolos ‘muertos de hambre’.

Todo sucedió cuando ‘Robert’ participó en un torneo sudamericano con la selección peruana juvenil, donde compartió con algunos de los ‘potrillos’ que fallecieron en la tragedia del Fokker, grandes amigos suyos.

Una anécdota que te acuerdes de la selección de ese momento.

Un día nos fuimos, a una copa del sur, todavía estaban vivos los finaditos.

¿Cómo eran ellos?

Extraordinarios, nos tocó la serie Perú, Argentina, Colombia y Uruguay eran tres y clasificaba uno y nuestro primer partido nos tocó creo que Colombia empatamos 0 - 0 y ahí nos tocó Argentina y estábamos en el mismo hotel que Argentina y estaba Claudio Caniggia, estaba José Basualdo tapaba Goicoechea tenían un equipazo y nosotros éramos eran Loyola, Escobar, ‘Balán’, César Loyola, jugaba Bazalar, ‘Chemo’ Juan Reynoso, Daniel Reyes, ‘Pachito’ Bustamante, ese era nuestro equipo y tapaba César Chávez, nos tocó Argentina y ese día llovió y ganamos 2 - 1 goles de penales mío y de ‘Pachito’ Bustamante.

Pero durante el partido unas broncas, entonces en los corners estábamos todos embarrados, nunca me voy a olvidar, creo que fue Caniggia, quien dijo: “Todo lo que tengo que hacer por 60 mil dólares al mes con estos muertos de hambre” y Escobar venía y le decía: “oe un momentito, yo juego al fútbol por hobby” , y nosotros que vamos a jugar por hobby, teníamos que hacer polladas (para subsistir).

Qué buena.

Pero acá viene otra anécdota. Los partidos eran dobletes y para la última fecha ya estábamos eliminados. Nos regresamos al primer tiempo del partido de fondo y nos fuimos al hotel entonces llegamos al hotel estaba con el ‘Negro’ Earl, mi causa que en paz descanse, y él me dice hay que vengarnos. En esa época en la recepción del hotel había unas llaves con maderas que estaban colgadas en un gancho, ya sabíamos que piso era de Argentina, no había cámaras, no había nada, no había tecnología, y el negro me dice la hacemos, si la hacemos le digo.

Sacamos la llave y nos fuimos al cuarto, no sabes los buzos que tenían, en las sábanas, el negro ya la conocía, metimos toda la ropa que había, marca Adidas, nosotros teníamos Calvo creo. Se armó un chongazo en el hotel .

Al día siguiente viajábamos los dos equipos a Santiago de Chile, ellos se quedaban a jugar nosotros nos regresábamos a Lima. Llega la delegación Argentina todos con unos buzos bien bacanes y de civil Basualdo y Fantaguzzi. Habíamos entrado a la habitación de ellos.

Roberto Martínez y su venganza al Argentina de Caniggia robándole los buzos. Video: Trome

‘La fe de Cuto’ se ideó, nació y está creciendo para ustedes. Y no solo somos historias y relatos con aguadito, ayer hicimos labor social y la seguiremos haciendo, mi gente. Palabra de ‘Cuto’. Ahora sigamos con Roberto Martínez, el capitán, símbolo de Universitario de Deportes, también un galán.

Mira aquí la segunda parte completa de la entrevista a Roberto Martínez en ‘La Fe de Cuto’.

