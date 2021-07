La historia de su vida. Roberto Merino más conocido en el medio peruano como el ‘Maradonita’ se ganó un nombre con su talento para el fútbol, pero también su gran parecido a Diego Maradona hizo que lo bautizaran en Italia como el ‘Maradona de los Andes’. Merino nos cuenta su relación con el ‘Pelusa’ a través de José Alberti, su amigo personal.

¿Quién te puso el Maradonita?

Eso me lo pusieron ustedes, los periodistas. Pero el ‘Maradona de los Andes’ me lo puso José Alberti, quien estuvo estuvo con Diego en Napoli.

¿Cómo así te bautizo con esa tremenda chapa?

José Alberti vio unos videos míos cuando me desenvolvía jugando la Copa Uefa, cuando militaba en Grecia o España y cuando llegué a Italia me lo puso por mi actitud, por mi juego, por ser chiquito, zurdo, por mi habilidad con la pelota, explosivo por mi forma de juego.

Palabras mayores.

Imagínate. Decir Maradona en el sur de Italia es una cosa muy grande. Pero venía de José Alberti, una persona que había vivido con Maradona. Fue un halago inmenso para mí.

¿Quién es José Alberti?

Jugó en San Lorenzo, en los años 50 y 60, luego jugó en Napoli, en la Juventus, otros clubes más, terminó su carrera en Napoli y se quedó a radicar acá. Es una voz autorizada y es una opinión muy respetada.

¿Alguna anécdota de Maradona que te haya contado?

Soy hincha de Maradona. Alberti lo sabe, por eso un día me obsequio un CD con fotos y videos inéditos de Diego Maradona. Son cosas que nunca han salido a la luz pública.

Momento histórico. El día de la presentación de Diego Maradona en Napoli, a su lado está José Alberti, quien también era su traductor.

¿Qué fotos son?

Momentos íntimos en familia como almorzando un asado, vestido en pijama. Sabes que Maradona tenía una cámara que lo seguía todos los días lo que se llamaba Maradona Production. Desde que se levantaba de la cama y así todo el día. Eso era vendido para países como España, Japón, Argentina, México y sobre todo acá en Italia.

¿Qué otras cosas tienes?

Tengo el momento cuando el fisco italiano lo detiene en el aeropuerto y le quita los dos relojes y los pendientes a Diego Maradona por una deuda que tenía con el fisco. Esos objetos luego lo compra Fabrizio Miccoli al fisco, un jugador que era hincha de Maradona.

¿La relación Alberti y Maradona era muy fuerte?

José Alberti era el talismán de Diego Maradona en Italia.

¿Tanto así?

Poca gente sabe que José Alberti y Omar Sivori fueron los encargados de ir a España para convencer a Diego Maradona para que venga a Napoli. Diego se pudo haber ido a Manchester United, Mónaco, Juventus, pero fue convencido por ellos para que venga a Napoli.

Era un equipo chico.

Es como que ir a Deportivo Municipal, con todo respeto, y ganarlo todo.

¿Cómo lo habrán convencido?

Con este mensaje. Lo que le esperaba en Nápoles es pasión, en una ciudad que lucha contra el norte poderoso de aquellos tiempos, Nápoles siempre ha sido pobre, pero él sería máximo estandarte de la ciudad. Será el 10, capitán. Ellos se encargaron de trabajarle la mente. Fueron parte fundamental para convencerlo.

¿Una más?

Me cuenta Alberti que cuando Guillermo Coppala fue a hablar con Silvio Berlusconi para que Diego se vaya de Nápoles y fiche por el Milan. Berrlusconi ofreció una montaña de plata. No sólo eso, le ofreció trabajar para el canal Cinco de España y de Nueva York.

¿Qué sucedió?

Diego dijo no. A pesar de que no tenía un buen contrato no se movía de Nápoles, estaba muy arraigado y que la ciudad lo hacía sentir como en Buenos Aires.

¿Otra anécdota?

El Olympique de Marsella de Francia que estaba presidida por Bernard Tapie ya había acordado en contratarlo. Es más le iban a hacer unos chimpunes especiales para Diego y que iban a lanzar la campaña para el mundo. Pero tanto fue la campaña que hizo la gente para que Diego no se vaya, se hizo una huelga en la que incluso pusieron una bomba en la casa del presidente del club. Ya no se hizo la operación.

¿Te gustaba que te llamen Maradonita?

No, siempre me he sentido Merino, pero eso es parte del marketing deportivo.

¿Pero tienes algo del Diego?

Diego es un ídolo, Diego es único, Diego hay solo uno.

Roberto Merino ahora trabaja en el club italiano Equipe Campania como parte del cuerpo técnico.

TE SIGO A TODAS PARTES

¿Qué te pareció la actuación de Perú en la Copa América?

Me gustó mucho la selección peruana. Todos han mantenido un buen nivel, 8 tirando para arriba. Sobresaliendo Gianluca Lapadula, André Carrillo y Christian Cueva.

¿Tu punto de vista sobre Gianluca Lapadula?

Suplió muy bien a Paolo Guerrero. Se ha convertido en un jugador muy importante para Perú. Ha generado y creado mucha expectativa en el país. Ha superado las expectativas que se esperaba de él.

¿Qué sabías de Gianluca Lapadula?

Hace poco hablé con un amigo que lo vio a Gianluca Lapadula en el Milan y me contó que Gianluca Lapadula es un jugador que pelea todas las pelotas y corre mucho. A pesar de que tuvo que pelear el puesto con el delantero Baca, pudo competir.

¿Qué te gustó más de Perú?

Ha sido determinante la convicción que ha inculcado el técnico Ricardo Gareca en el grupo. La selección peruana está con esa mentalidad, un ingrediente europeo, que necesita la selección peruana para competir a alto nivel que le ha agregado el entrenador.

¿Lapadula puede ocupar el puesto de Paolo Guerrero?

La valla que ha dejado Paolo Guerrero es muy alta.

¿Son delanteros distintos?

En estas eliminatorias me gustaría verlos juntos, como un duo, a Paolo Guerreo y Gianluca Lapadula, sería espectacular.

Pero Lapadula le cayó bien a la selección peruana.

Sin duda. Gianluca Lapadula ha sido una grata sorpresa para la selección peruana. Atacando los espacios, presionando y anotando.

Apareció cuando más lo necesitábamos.

Considero que está en la edad perfecta para seguir dándole mucho a la Blanquirrpja. Está en la madurez, ni jovencito ni viejo, con sus 31 años.

Se adaptó rápido al grupo.

Ya se había ambientado al grupo. Lo había visto en el partido contra Ecuador por las Eliminatorias y me gustó mucho, antes de ir a la

¿Qué te gustó más de Perú?

Perú ha recuperado su nivel. Ha vuelto al nivel que se le requería antes. Ha vuelto con velocidad, técnica, capacidad de estrategia y sobre todo con esa mentalidad para competir al más alto nivel.

¿Ahora a qué te dedicas?

Soy parte del cuerpo técnico del club I´Equipe Campania, ahora estamos en plena pretemporada.

Siempre te veo viajando

Viajo cuando se puede. El otro día estuve en Galípodes visitando a mi amigo Giusseppe Figliomeni, que está a unas a 5 horas en coche de Salerno donde vivo, eso queda a 30 minutos de Napoli. Ya vivo hace 11 años en Italia.

¿Cómo pasaste la pandemia?

Hemos vivido dramáticamente todo el momento, hemos estado respetando la distancia, pero sinceramente en el sur de Italia todo ha sido más tranquilo el epicentro ha sido en norte, igual nos ha chocado. Así quedará para la historia, una pesadilla.

¿Hasta cuándo jugaste?

Estuve jugando en categorías más inferiores hasta el año 2019, en una categoría que sería antes de irse a la D, en el AS Sora de Eccellenza.

Christian Karembeu fue campeón con su selección en el Mundial Francia 1998.

LA SAZÓN DE MERINO

¿Pusiste un negocio?

Hace unos 10 años puse un restaurante con mi hermano.

¿Cómo se llama?

Nona María, que quiere decir abuela María.

¿Es un restaurante 5 tenedores?

No, tranquilo. Cuando vengas vas a estar invitado. Jajaja

¿Pero cuánto necesito para comer en tu restaurante?

Solo unos 20 euros, y con una pareja unos 50 euros.

¿Cuéntanos de tus inicios en el Barcelona?

Empecé de mini calichín, hasta ascender a los juveniles. Barcelona es la universidad del fútbol, es un libro abierto la escuela del Barcelona, mucha cultura de fútbol, desde muy pequeño ya viajas.

¿Qué recuerdos de tu infancia?

Jugando en la playa Pimentel o España siempre haciendo el túnel, una rabona, un taco, el dominio, siempre he tenido ese don que me dio Dios.

Saliste campeón con Juan Aurich

Fiché con Unión Comercio en el 2011 y a mitad de año me voy a Chiclayo. Se dice que nadie es profeta en su tierra, pero yo lo hice al jugar en la tierra que me vio nacer. Fui muy feliz. Fue algo divino, campeonar no se consigue todos los días, fue una epopeya.

¿Qué extrañas de Perú?

En Perú se come divino, cabrito, lomo saltado, ceviche, chinguirito, tortilla de choclo. En Chiclayo se come como rico y se paga como pobre. Jajaja.

¿Cuántos idiomas hablas?

Sería un pecado no dominar el italiano, después de 12 años. Jajaja. Un poquito el portugués, el inglés y entiendo el griego.

¿En casa qué comes?

En mi casa se come peruano, español e italiano.

Y en tu restaurante, ¿Qué se prepara?

Se come cocina romana, evidentemente por la zona, en el sur de Italia, cocina carne, pato, mondonguito, todo eso.

¿Tú cocinas?

Entro a la cocina para oler y para comer. Jajaja. Pero no desentono. Jajaja.

¿Te casaste?

No, pero tengo mi hija, Sofía de 9 años. Me separé. Digamos que soy un soltero codiciado. Es una broma. Jajaja

¿Sientes que pudiste dar más en el fútbol?

Di todo de mí en el lugar que estuve. Claro que en algún momento me pregunté ¿Qué hubiera pasado si hubiera debutado en el Barcelona? En esos tiempos no era fácil. Di todo lo que tuve que dar, no es fácil el camino.

MI AMIGO KAREMBEU

¿Tu compañero más famoso?

Christian Karembeu, fue mi capitán en el Servette FC de Suiza. Él se enamoró de mi fútbol y luego me llevó a Akrotitos FC de Grecia. Él me aconsejó mucho, la verdad es que Karembeu es un grande, ganó todo en el fútbol. También compartí vestuario con Samuel Eto’o en el Mallorca.

Algo curioso que te haya pasado con Karembeu.

Karembeu es un tipazo. En el año 2003 me presentó a su novia la super modelo del mundo, Adriana Sklenariková. Ella es bella, la modela con las piernas más largas. En ese momento me quedé impresionado.

Te quedaste sin aliento.

Le dije la pelotita hace milagros... Y él se cagaba de risa. Jajaja.

¿El rival más renombrado que enfrentaste?

Rivaldo, en Grecia y Dani Alves cuando jugaba en Copa UEFA.

¿A qué peruanos enfrentaste en el exterior?

A Miguel ‘Conejo’ Rebosio, Juan Pajuelo y ‘Cuto’ Guadalupe los enfrenté en Grecia.

¿Alguna anécdota?

Enfrenté a ‘Cuto’ Guadalupe en Grecia, me cagó a patadas, me pegó hasta en el carnet de identidad, fue impresionante, luego nos encontramos en Juan Aurich.

Siempre muestras tu cariño por el Perú...

Soy Inca, soy mochica, de origen peruano, crecido en España y adoptado por Italia.

¿Con quiénes te mantienes en contacto en Perú?

‘Cuto’ Guadalupe y Roberto Guizasola son mis causas. Nosotros los campeones del 2011 con Juan Aurich tenemos un grupo de WhatsApp, ahí nos comunicamos y el chat es todo un espectáculo. Con Chiroque, Penny, ‘Nacho’ Drago, Pantoja.

Muchas gracias por la entrevista con Trome.pe

Gracias a ustedes. Por favor, dile a Cuto Guadalupe, que acá en Italia, tiene un club de fans, cuando pase toda la pandemia, lo voy a traer para que haga una pasarela de Milán para Versace y Armani, madre mía se alocan, todas las italianas, con su 1.96. Jajaja.

