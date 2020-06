Sporting Cristal: Roberto Mosquera lanzó una advertencia, a modo de recomendación, previo al reinicio de las actividades en el fútbol peruano y la Liga 1, suspendido por la pandemia del coronavirus.

“La profundidad de una enfermedad no pasa por tener un seguro porque si no hay fiscalizadores que van a ser que los clubes cumplan con estos temas económicos, no vas a perder tres puntos, perderás la vida", afirmó Roberto Mosquera.

Roberto Mosquera agregó que su postura no es contraria al regreso del fútbol peruano. Por el contrario, exhortó a que los protocolos de salud deben ser implementados sin prisa y con las exigencias del caso.

"Lejos de ser alarmista, la profundidad de mis palabras tiene un solo sentido: que la formalidad y los plazos que necesitamos también sea para que el jugador vuelva a la competencia de manera tranquila porque hay mucho desconocimiento”, agregó Mosquera en declaraciones al diario Depor.

“Tenemos muchas cosas difusas todavía porque si tú das una ley y no te has reunido, cómo diste la ley. No tenemos una claridad definida. Lo único definido y lo que queremos todos los del ambiente del fútbol, que mueve no solo personas sino alternativas para la sociedad, es que vuelva, pero que venga bien protegido y de la mejor manera, con normas claras”, insistió el técnico de Sporting Cristal.

El IPD y el MINSA aprobó los protocolos de salud para el reinicio del fútbol en la fase 2 de reactivación de las actividades en pleno estado de emergencia por la pandemia del coronavirus.

Roberto Mosquera lanzó una cruda advertencia sobre el reinicio de la Liga 1 y el coronavirus

