Roberto Mosquero, técnico del Poderoso del Sur, alabó a la figura de su equipo Donald Millán luego del triunfo en el partido Alianza Lima vs Binacional, por el duelo de ida de la final de la Liga 1, que se disputó en el estadio Guillermo Briceño Rosamedina de Juliaca.

Roberto Mosquera explicó con una frase conmovedora por qué Donald Millán empezó en el banco de suplentes para luego ingresar, brillar y cambiar el partido a favor de Binacional.

“Lo que puede sentir Millán, que ha estado en un carro con una persona que se ha ido al cielo, no ameritaba que iniciara el partido”, dijo Roberto Mosquera en referencia al accidente que dejó sin vida a Juan Pablo Vergara el pasado 2 de diciembre.

“Millán estaba bastante golpeado, no solo físicamente en el tórax y pulmón, si no que su alma. Hicimos lo que teníamos que hacer, Millán, no solo influyó en el partido, fue determinante”, insistió Roberto Mosquera.

“No es el cambio de Millán, es el jugador. Otras veces he hecho un cambio y no funciona y te dicen ‘que mal cambio, la malogró’. Es muy fácil ahora ‘florearme’ y crearme virtudes sobre Millán. No puedo crearle virtudes por que es un jugador diferente”, agregó.

Roberto Mosquera alabó a Millán tras goleada de Binacional sobre Alianza (Gol Perú) (Trome)

